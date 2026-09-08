El grupo surcoreano Stray Kids llegará a México con dos presentaciones en la capital, como parte del festival musical inmersivo STRAYCITY, en el Estadio GNP Seguros, el próximo viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2026.

Con motivo de estos conciertos en la Ciudad de México, la agrupación instalará su propia pop-up store oficial, llamada "SKZOO Everywhere all around the world", donde los fanáticos podrán encontrar productos y colecciones exclusivas.

Esta tienda temporal permanecerá abierta del próximo viernes 11 de septiembre al domingo 4 de abril, según Kontactus México. Estará ubicada en la calle Río Elba número 20 en la colonia Cuauhtémoc, con un horario de 10:00 a 20:00 horas.

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Stray Kids, la banda K-Pop que le hace sombra a BTS. Fuente: Página oficial Stray Kids

¿Cómo asistir a la pop-up store de Stray Kids?

La entrada a esta tienda temporal en la Ciudad de México estará disponible solamente bajo una reservación en línea previa. Además, solo se podrá ingresar en la fecha y horario que se haya reservado en el registro online.

Asimismo, tendrás que llegar al menos 10 minutos antes de la hora de ingreso programada. El acceso podría ser restringido si no se llega a tiempo, abandonas la fila o te adelantas en ella. Las reservaciones estarán abiertas a partir del lunes 7 de septiembre, a las 20:00 horas.

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En cuanto a los productos disponibles, podrás encontrar llaveros, peluches, tazas y bolsas. Cabe señalar que, por cada mil 300 pesos en compras, podrás recibir 1 light effect card de regalo, así como una photocard aleatoria.

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Para registrarte debes acceder a la página digital FANS e iniciar sesión con tu correo electrónico para reservar, acepta los términos y condiciones, y finaliza tu registro con la verificación de tu número celular con un código por mensaje de texto SMS.

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Una vez que inicies sesión, ingresa al link nuevamente y selecciona la fecha y hora de tu visita. Luego completa la información de la reserva con tu nombre completo, número de celular, correo electrónico y confirma los detalles.

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