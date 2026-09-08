Nación | 08-09-26 | 13:37 | Actualizada | 08-09-26 | 13:55 |

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), , informó que personal del Servicio de Protección Federal (SPF), que forma parte de la dependencia, fueron agredidos con armas de fuego en Culiacán, sobre la carretera federal México 15 mientras realizaban labores de seguridad.

Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC detalló que los repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas, mientras que ningún elemento del SPF resultó lesionado.

Agregó que las personas detenidas están relacionadas con el delito de robo de vehículo y son identificados como generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores.

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En las acciones también se aseguraron tres armas de fuego, dos largas y una corta, así como 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, el cual, informó el secretario de Seguridad, cuenta con reporte de robo en ese país.

Esta nueva agresión ocurre a unos días de que se reportara la muerte de dos agentes de la SSPC en un ataque en Veracruz luego de ser atacados por la delincuencia organizada.

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