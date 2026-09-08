Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a siete personas que estarían relacionadas con un intento de despojo de un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente lanzaron la alerta a policías en campo sobre un probable despojo, en las calles Jacarandas y Narciso, colonia Victorias de las Democracias.

Al llegar al lugar, un hombre refirió a los oficiales que varias personas entraron a su inmueble, cambiaron las chapas y agredieron a varios de los habitantes de dos viviendas al interior.

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Con el apoyo de más elementos de la SSC, se detuvo a seis hombres y una mujer que estaban al interior del predio.

Los siete detenidos fueron presentados ante una agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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#Importante I En el marco de la estrategia instruida por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para combatir el delito de #Despojo, policías de la @SSC_CDMX detuvieron a seis hombres y una mujer que habrían ingresado de forma violenta a un inmueble ubicado en la alcaldía… pic.twitter.com/GRcrrRZK84 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 8, 2026

mahc/cr