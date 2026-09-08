Metrópoli | 08-09-26 | 16:55 |

Policías de la () capturaron a siete personas que estarían relacionadas con un intento de despojo de un inmueble en la .

De acuerdo con la SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente lanzaron la alerta a policías en campo sobre un , en las calles Jacarandas y Narciso, colonia Victorias de las Democracias.

Al llegar al lugar, un hombre refirió a los oficiales que varias personas entraron a su inmueble, cambiaron las chapas y agredieron a varios de los habitantes de dos viviendas al interior.

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Con el apoyo de más elementos de la SSC, se detuvo a seis hombres y una mujer que estaban al interior del predio.

Los siete detenidos fueron presentados ante una agente del para definir su situación jurídica.

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mahc/cr

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