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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a siete personas que estarían relacionadas con un intento de despojo de un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.
De acuerdo con la SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente lanzaron la alerta a policías en campo sobre un probable despojo, en las calles Jacarandas y Narciso, colonia Victorias de las Democracias.
Al llegar al lugar, un hombre refirió a los oficiales que varias personas entraron a su inmueble, cambiaron las chapas y agredieron a varios de los habitantes de dos viviendas al interior.
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Con el apoyo de más elementos de la SSC, se detuvo a seis hombres y una mujer que estaban al interior del predio.
Los siete detenidos fueron presentados ante una agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
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mahc/cr
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