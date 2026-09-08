Sin anunciarlo, sin hacer escándalos y por la puerta de enfrente; así fue como Gala Montes abandonó "La casa de los famosos México" a tan solo dos días de su ingreso.

Esta tarde y a través de un breve comunicado en redes sociales, la producción del reality anunció la salida voluntaria de la actriz.

"Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de 'La casa de los famosos México' y con ello terminar su participación", se lee en un breve comunicado.

Mientras esto sucedía, se filtró un video en el que se puede ver el momento exacto en el que Montes, con actitud tranquila, sube las escaleras hacia la sala de los nominados y luego desaparece de la transmisión.

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En ese momento los habitantes se encontraban realizando la prueba por el presupuesto, y tenían que vestir un uniforme que constaba de playera amarilla y pantalón azul marino; sin embargo, a la villana de telenovelas se le pude ver con un vestido completamente blanco, lentes de sol y sandalias.

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La noticia tomó por sorpresa tanto al público como al resto de los famosos; quienes fueron informados por "La jefa" de la situación.

"Habitantes, les quiero dar la tranquilidad. Gala se encuentra bien, solo que tomó la decisión de abandonar la competencia", dijo.

Bueno pues también hay formas de irse, se fue de blanco, en tacones y por arriba. En fin, Gala Montes #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/UkNTxFriik — 🌪️ (@mbtxs_) September 8, 2026

La primera reacción fue de completo asombro, aunque segundos más tarde, Karina confesó que no la veían bien y era mucho mejor que no se sometiera a esta presión.

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Por su parte, Yahir y Ese Pérez "celebraron" la ausencia de la también cantante; y es que, ambos habían confesado que sentían una energía muy pesada y hasta temían por cómo podría reaccionar ante cualquier problema.

"Se quitó la nublado", dijo Yahir. Mientras que Pérez agregó: "se fueron las malas nubes del reality".

Aunque, hasta el momento, las razones detrás del abandono de Gala no se han dado a conocer de manera oficial, ya circulan fuertes rumores de que habría presentado una fuerte crisis de ansiedad, por lo que el staff decidió tomar acciones y sacarla de la competencia, antes de que su salud empeorara.

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