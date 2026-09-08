La audiencia de juicio oral por el feminicidio de Paola Moreno, joven de 23 años cuyo cuerpo fue localizado en agosto de 2025 en un conducto de aguas residuales en Iztapalapa, fue diferida luego de que la defensa particular del acusado, Eriberto “N”, no se presentara a la diligencia.

Durante la audiencia, el propio acusado manifestó su decisión de revocar a sus abogados particulares y solicitó que le fuera asignada una defensa de oficio. Ante este cambio de representación legal, el tribunal determinó que no era posible continuar con el desahogo de las pruebas previstas para esta etapa del proceso.

Daniela Espinoza, integrante de la asesoría jurídica de la víctima, explicó que las partes ya tenían preparados los órganos de prueba que serían presentados durante la audiencia.

“Por incidencias del hoy acusado Eriberto ‘N’, no se llevó a cabo, dado que revocó a su abogado y solicitó una defensa de oficio”, señaló. El abogado Christopher Zamudio confirmó que la defensa particular no acudió y que el imputado pidió contar con un defensor de oficio.

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El caso se remonta al 2 de agosto de 2025, cuando Paola acordó encontrarse con Eriberto “N” en la zona de Taxqueña, luego de haberlo conocido a través de redes sociales. Esa fue la última ocasión en que fue vista con vida.

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De acuerdo con las investigaciones, la joven todavía respondió su teléfono aproximadamente hasta las 21:00 horas de ese día, pero posteriormente su familia perdió contacto con ella.

¿Qué ocurrió con Paola Moreno?

Paola trabajaba como asistente de dos enfermeras que cuidaban a un adulto mayor en un inmueble de Gustavo A. Madero. Había interrumpido sus estudios para contribuir económicamente a su hogar y ayudar a su madre, Alberta, quien enfrentaba un tratamiento contra el cáncer y dependía en parte del apoyo económico que le proporcionaba su hija.

Tres días después de su desaparición, el 5 de agosto, el cuerpo de Paola fue localizado en un conducto de aguas residuales ubicado en la intersección de Canal Nacional y Calzada Taxqueña, en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa, a menos de dos kilómetros del punto donde presuntamente había sido vista por última vez. A finales de ese mismo mes, Eriberto “N” fue detenido como presunto responsable del feminicidio.

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Las investigaciones señalaron además que el acusado habría utilizado distintos perfiles de Facebook para establecer contacto con mujeres, entre ellos los nombres de Edgar Gutiérrez y Eric Gutiérrez, y que previamente habría tenido discusiones y comportamientos violentos hacia Paola. Estos elementos forman parte de la investigación presentada por las autoridades y deberán ser valorados durante el proceso judicial.

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Mientras el procedimiento penal continúa, la familia de Paola también ha recibido acompañamiento institucional. En febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incorporó a Alberta al programa de apoyo para víctimas indirectas, con el objetivo de contribuir a sus gastos médicos y medicamentos, debido a que Paola era quien anteriormente la apoyaba económicamente.

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Con el cambio de defensa solicitado por Eriberto “N”, el juicio enfrenta un nuevo retraso. La nueva audiencia de juicio oral quedó programada para el 5 de noviembre de 2026, a las 11:30 horas, fecha en la que se prevé retomar el desahogo de las pruebas relacionadas con el feminicidio de Paola Moreno.

mahc/cr