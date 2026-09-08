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Una unidad del Metrobús atropelló a un hombre de 40 años de edad en el cruce de la avenida Balderas y Paseo de la Reforma, en la colonia Centro.
En una tarjeta informativa, la alcaldía Cuauhtémoc informó que personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación atendió a la persona afectada.
Apuntó que, cuando llegó el personal a la zona, el hombre estaba consciente y orientado, con signos vitales estables y múltiples contusiones. Por lo tanto, se realizó la atención correspondiente y limpieza de las lesiones.
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La alcaldía detalló que persona permaneció en el lugar a la espera del seguro de la unidad involucrada, por lo que no fue su traslado hospitalario.
Elementos de la Guardia Nacional también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.
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cr
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