Una unidad del Metrobús atropelló a un hombre de 40 años de edad en el cruce de la avenida Balderas y Paseo de la Reforma, en la colonia Centro.

En una tarjeta informativa, la alcaldía Cuauhtémoc informó que personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación atendió a la persona afectada.

Apuntó que, cuando llegó el personal a la zona, el hombre estaba consciente y orientado, con signos vitales estables y múltiples contusiones. Por lo tanto, se realizó la atención correspondiente y limpieza de las lesiones.

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La alcaldía detalló que persona permaneció en el lugar a la espera del seguro de la unidad involucrada, por lo que no fue su traslado hospitalario.

Elementos de la Guardia Nacional también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

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