La Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) compartió recomendaciones para proteger a los perros durante las celebraciones de las fiestas patrias, especialmente ante el uso de pirotecnia, cuyos sonidos y destellos pueden provocarles miedo y estrés.

Recomendaciones para cuidar a los perritos

Durante los momentos en que haya pirotecnia, la PBI recomienda:

Mantener a los perros dentro de casa, en un lugar tranquilo.

Ubicarlos alejados de puertas y ventanas.

Cerrar las cortinas para disminuir el ruido y los destellos.

No dejarlos solos mientras haya detonaciones.

No castigarlos si están asustados.

Evitar sacarlos cuando haya pirotecnia.

Las medidas están orientadas a disminuir los estímulos que pueden incrementar el miedo o el estrés de los animales durante las detonaciones. (08/09/26) Foto: SSC CDMX

Estas medidas están orientadas a disminuir los estímulos que pueden incrementar el miedo o el estrés de los animales durante las detonaciones.

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¿Qué es el método Tellington TTouch y cómo se aplica?

Mediante un video difundido en redes sociales elementos de la PBI recomendaron el método Tellington TTouch como una alternativa para ayudar a los perros a relajarse durante los periodos de pirotecnia. De acuerdo con la explicación de la Unidad Canina, la técnica puede favorecer la relajación muscular y ayudar a que el perro atraviese esta situación con mayor tranquilidad.

Ejemplo del método Tellington Ttouch. Foto: Captura de pantalla de Family & Caro Vet

Para colocar el vendaje se puede utilizar un trapo un poco grueso o una venda. El procedimiento indicado es:

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Colocar la venda en la parte del pecho. Subirla por la espalda. Bajarla nuevamente hacia el abdomen. Cerrar con un nudo en la espalda, sin ajustarla demasiado.

El vendaje debe colocarse de manera que no interfiera con la respiración ni con el movimiento del perro. Si el animal presenta un nivel elevado de estrés, la PBI también señala que pueden realizarse pequeños toques en las zonas musculares con las yemas de los dedos o movimientos circulares.

#BoletínSSC | #FiestasPatrias | #FestejaSinPirotecnia | Con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias, la #SSC de la #CiudadDeMéxico exhorta a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia, debido a que su manipulación puede provocar incendios, quemaduras y lesiones… pic.twitter.com/x9Tnw1WoOq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 8, 2026

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Recomendaciones generales para las fechas patrias

La información compartida por la PBI también incluye medidas para prevenir accidentes relacionados con la pirotecnia durante las celebraciones:

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No comprar, almacenar, manipular ni detonar artículos pirotécnicos.

Evitar que niñas, niños y adolescentes tengan contacto con estos artículos.

No acercarse ni intentar manipular pirotecnia que no haya detonado y solicitar apoyo de las autoridades.

No utilizar pirotecnia cerca de viviendas, vehículos, instalaciones eléctricas, materiales inflamables o concentraciones de personas.

Considerar que todo tipo de pirotecnia representa un riesgo, incluidos los artículos que producen luces y destellos y aquellos de mayor potencia.

El vendaje debe colocarse de manera que no interfiera con la respiración ni con el movimiento del perro. (08/09/26) Foto: SSC CDMX

La PBI señaló que las recomendaciones para el cuidado de los perros buscan disminuir su estrés durante las detonaciones, mientras que las medidas de prevención sobre pirotecnia están dirigidas a reducir riesgos de lesiones y accidentes durante las fechas patrias. En caso de una emergencia, recomendó mantener la calma y llamar al 911.

dmrr/LL