Atlacomulco, Méx.— La Secretaría de Salud del Estado de México informó que tras la explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, al corte de las 15:00 horas del lunes suman 82 personas atendidas en diversas unidades médicas, públicas y privadas, de las cuales, 62 de los atendidos ya recibieron el alta médica, ocho permanecen hospitalizadas, 11 fueron referidas a otras unidades médicas y una falleció.

El nuevo registro incorpora a una persona que, después de las 19:00 horas del 6 de septiembre, fue localizada tras acudir por sus propios medios a una clínica privada para recibir atención.

El parte médico detalla que en el Hospital General de Atlacomulco se recibieron 21 personas (tres permanecen hospitalizadas, seis fueron referidas, 11 recibieron el alta médica y una falleció); en el Hospital General Regional No. 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se atendió a ocho personas (seis recibieron el alta y dos fueron referidas) y el Hospital Municipal El Oro Ignacio López Rayón Bicentenario atendió a cuatro personas, quienes ya recibieron el alta.

Por otra parte, se refiere que en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) Ex Hacienda de Solís se atendió a cinco personas; el Centro de Salud Urbano Temascalcingo atendió a tres personas y el Hospital General San Felipe del Progreso a una, todas reportando alta médica.

También se atendieron a tres personas en el Hospital Municipal Acambay Ignacio Allende Bicentenario, de las cuales dos fueron referidas y una recibió el alta; el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) recibió a cuatro personas (una fue referida y tres recibieron el alta), y 33 personas fueron trasladadas a unidades médicas privadas (cinco permanecen hospitalizadas y 28 ya recibieron el alta).

Niegan instalar centros de acopio

El Gobierno del Estado de México precisó que ni autoridades estatales ni municipales han instalado centros de acopio ni han solicitado apoyos económicos a la población, puesto que la atención médica que dan es gratuita y está garantizada hasta la recuperación de las personas lesionadas.

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La noche del sábado 5 de septiembre se registró una explosión de pirotecnica en el atrio de la iglesia de la comunidad de Sana María Canchesdá, que dejó 10 personas fallecidas.

En el sitio se realizaba la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz, por lo que decenas de personas esperaban la quema de los fuegos pirotécnicos.

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