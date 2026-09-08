Elegir una universidad representa una de las decisiones más importantes para una persona que busca construir su futuro profesional. Al comparar opciones, el costo suele ser uno de los primeros factores que se consideran, pero reducir la decisión al precio de la colegiatura puede dejar fuera elementos que también forman parte del valor de una educación superior.

En una universidad particular además de los conocimientos adquiridos en el aula, entran en juego elementos que aportan valor a la experiencia del estudiante, como la práctica en campo, la vinculación con empresas, la creación de redes profesionales, las condiciones que facilitan la transición de las aulas al mercado laboral y de manera muy importante la especialización académica.

En México, hay opciones de universidades con alta especialización en distintos sectores que perfilan rápidamente los esfuerzos de los estudiantes hacía el área de su interés, ejemplo de ello es Universidad UTECA, que plantea precisamente una formación con enfoque práctico en sus programas relacionados con comunicación y negocios del entretenimiento.

La cercanía con empresas permite a los estudiantes conectar su formación con el campo profesional desde etapas tempranas. Foto: iStock

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La vinculación con la industria, un valor agregado

Uno de los elementos que marca una diferencia al momento de evaluar opciones sin duda, es la cercanía entre la universidad y el sector productivo. La relación con empresas permite que los estudiantes conozcan de manera directa cómo funciona el campo profesional.

Universidad UTECA tiene una estrecha relación con MVS Radio, MVS Televisión y Telecomunicaciones (Dish) y Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR), lo que le permite desarrollar una propuesta educativa relacionada con sectores como los medios, la comunicación, los negocios y el entretenimiento.

Este tipo de vinculación adquiere relevancia como valor agregado en áreas de estudio tan prácticas y técnicas como estas. En el caso de UTECA, esta conexión forma parte de su identidad institucional.

De acuerdo con datos institucionales de UTECA, en promedio un 90% de sus estudiantes que realizan servicio social tienen vinculación con empresas de Grupo MVS, mientras que un 70% alcanza algún tipo de vinculación profesional.

Más allá de los porcentajes, el objetivo es que el estudiante pueda comenzar a construir experiencia antes de terminar la carrera.

Especialización, práctica y redes profesionales forman parte del valor agregado de la educación superior privada. Foto: iStock

Beneficios que trascienden el aula

Una formación universitaria puede aportar mucho más que conocimientos teóricos. Los modelos centrados en la práctica permiten que los estudiantes desarrollen habilidades mientras participan en proyectos, resuelven problemas, adquiriendo responsabilidades y trabajando con dinámicas cercanas a las que encontrarán en el ámbito profesional.

UTECA se presenta como una universidad en constante evolución, sus modelos de estudio también están adaptados a las necesidades de jóvenes que estudian y trabajan, por lo que la oferta contempla el modelo presencial, el modelo online y el modelo mixto. Adaptando los contenidos a la modalidad que cursen.

En carreras vinculadas con la comunicación y el entretenimiento, esta experiencia puede extenderse a eventos, producciones y espectáculos reales de la más alta exigencia, tal fue el caso del Gran Premio de México en 2025, en donde múltiples alumnos fueron considerados para participar en la logística del evento. Participar en estos espacios permite conocer de primera mano los procesos, tiempos y responsabilidades que forman parte de una industria profesional.

Educación especializada e inclusión

La educación superior también puede abrir nuevos espacios de participación en industrias creativas y digitales. En su oferta educativa, UTECA presenta la Licenciatura en Diseño y Arte Multimedia para Sordos, que ofrece una formación especializada donde se integra el diseño visual, la experiencia de usuario, la animación y la producción multimedia, con intérprete en Lengua de Señas Mexicana en todas las clases.

La oferta académica de UTECA también contempla programas como Comunicación y Contenidos Digitales, Diseño y Arte Multimedia y Negocios de Entretenimiento, junto con propuestas orientadas a las nuevas industrias tecnológicas, como Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Esta diversidad permite que los estudiantes encuentren opciones de formación alineadas con distintos perfiles profesionales y con sectores que demandan conocimientos especializados.

La educación superior continúa siendo una herramienta para ampliar las posibilidades profesionales. Foto: iStock

Obtener más que un título

La educación superior continúa siendo una herramienta para ampliar las posibilidades profesionales, pero el mercado laboral actual exige algo más que conocimientos teóricos, exige experiencia, y solo hay una manera de obtenerla.

Es por esa necesidad de dotar de experiencia que para una institución como UTECA, desarrollar una propuesta educativa tan vinculada a la experiencia profesional resulta algo natural desde sus primeros meses de formación.

Con esta información, ahora la decisión de estudiar en una universidad particular puede analizarse desde una perspectiva más amplia que el monto de la colegiatura.

La pregunta no es solamente cuánto se paga por una carrera, sino qué se obtiene a cambio: especialización, experiencia práctica, flexibilidad, vinculación con empresas y una red profesional pueden convertirse en componentes importantes de esa ecuación.

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