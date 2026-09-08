Ciudad Juárez, Chih. - Una mujer fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que se le acusara de matar a su pareja sentimental con un machete.

La señalada fue identificada como Aurora M. C., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, y quien fue detenida por elementos de la Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Según se dio a conocer, el hecho ocurrió en una tienda de abarrotes en el cruce de las calles La Luz y Agustín Cheche Álvarez, en el fraccionamiento Jardines del Valle, donde se percataron de que un ciudadano les hacía señas para llamar la atención de los agentes de la SSPM.

Según se dio a conocer, el hecho ocurrió en una tienda de abarrotes. | Foto: Especial.

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El hombre comentó a los agentes que al interior de una tienda de abarrotes se encontraba una pareja involucrada en un conflicto familiar, señalando que una de las personas pedía auxilio a gritos.

Ante el señalamiento, los agentes se trasladaron de inmediato al establecimiento ubicado a unos metros del lugar y, al ingresar, localizaron en el área de cobro a un hombre inconsciente, tendido sobre el piso y con lesiones de consideración en el abdomen.

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Junto a la víctima se encontraba una mujer, quien presentaba aparente estado de ebriedad y manchas de sangre en distintas partes del cuerpo. Sobre una mesa los agentes encontraron un cuchillo con manchas hemáticas, por lo que procedieron a asegurar el área y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes después de realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre, de aproximadamente 50 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Fue detenida por elementos de la Seguridad Pública Municipal (SSPM). | Foto: Especial.

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La SSPM detalló que en las primeras indagatorias, testigos señalaron a la mujer como la probable responsable de haber agredido a su pareja sentimental con el objeto punzocortante.

Ante estos hechos, los policías municipales procedieron a la detención de Aurora M. C. de 38 años.

Como parte de la intervención policial, en el lugar de los hechos fue asegurado un objeto punzocortante, al parecer un cuchillo o machete, que presentaba manchas hemáticas y que presuntamente habría sido utilizado en la agresión.

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Previa lectura de derechos, la presunta responsable y lo asegurado fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

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JACL/cr