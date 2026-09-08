Elementos del Ejército mexicano detuvieron en el municipio de La Concordia, Sinaloa, a Ángel Gabriel “N” o “Tronco” y Milton Yair "N", relacionados con la privación de la libertad de 10 empleados de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., el pasado 23 de enero de dicho muncipio.

De acuerdo a las investigaciones, ambos detenidos, identificados como integrantes del grupo delictivo “Los Menores”, vinculado con Óscar Luciano Martínez Larios “Casco”, jefe regional de “Los Chapitos”.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que a los detenidos se les aseguró dos armas largas, un aditamento lanzagranadas calibre 40 mm, cargadores y municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico.

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“Tronco” y Milton Yair “N” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán para continuar con las actuaciones ministeriales.

Estas acciones se realizaron derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central, personal de Fuerzas Especiales del Ejército en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, al hacer reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia en La Concordia.

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