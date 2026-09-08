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En el marco de las fiestas patrias por la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de Intocable en el Zócalo de la Ciudad de México.
A través de sus redes sociales, la mandataria federal compartió un video en el que escucha la canción "¿Y todo para qué?" de este grupo mexicano de música norteña.
"Ya va a ser 15 de septiembre", dice en el video mientras escucha la canción de Intocable.
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"Están listas y listos para el 15 de septiembre?", cuestiona en su publicación.
En su conferencia de prensa mañanera de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que ya preparaba su discurso para el Grito de Independencia.
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dft
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