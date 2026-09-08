La reacción que tuvo el gobierno de Morena a la reunión con el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, demuestra que hay preocupación en el régimen de la 4T por el crecimiento de la oposición, aseguró el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En entrevista, el senador campechano se dijo contento y “echado para delante”, viendo “cómo se derrumba Morena en todo el país”.

“Como antes decían ellos, ahora se las recetamos nosotros: están moralmente derrotados. Se enloquecieron con todos sus medios, sus porristas, atacándonos a mí, al PRI, al presidente Fox, por una reunión que tuvimos”, comentó.

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“Imagínate lo preocupados que están que ven que se están desplomando y dicen ‘no, pues es que el PRI no va bien’. Oye todos sus spots, todas sus campañas nacionales son en contra mía y en contra del PRI. Eso es señal que vamos muy, muy bien”, aseguró.

"Juicio en Diputados, venganza de Sansores"

Acerca de la amenaza de iniciarle un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas dijo que es la misma “cantaleta de siempre” e insistió en que se trata de una persecución política y venganza de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

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“Aquí estamos firmes, aquí estamos listos. Es claramente desde hace años una persecución política y una venganza. Eso es una venganza de la gobernadora de Campeche, que es totalmente demencial, para tener al estado como lo tiene, es una venganza personal, es un tema con el tristemente célebre de Adán Augusto (López).

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“¿Saben qué es lo que quieren? Que no nos metamos en la elección de Campeche. ‘Que no se mete en Campeche y así no nos metemos con él’, porque quieren quedarse con el gobierno. Pero así en todo el país, más temprano que tarde saldrá a la luz pública que son las organizaciones al interior de Morena, estos cínicos y corruptos como la gobernadora de Campeche y Adán Augusto, que se ponen de acuerdo para querer descarrilar a quienes son competitivos”, apuntó.

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El dirigente priista aseguró que Movimiento de Regeneración Nacional no quiere que haya oposición en 2030. “Es lo que quieren hacer. No quieren que haya oposición rumbo al 2030 porque saben que en el 27 van a perder y les vamos a ganar la Presidencia de la República en el 30”, declaró.

Subrayó que el gobierno saca encuestas pagadas para generar esta burbuja de decir que Morena es indestructible.

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“Pero son tan torpes que incluso en esa encuesta que sacaron de EL UNIVERSAL, le sacamos nosotros cuando sacaban la encuesta en el 2023, y en el 2023 les ponían 53 y hoy les ponen 35. Entonces en su propia encuesta ya se cayeron casi 20 puntos y la sacaron. Y es claro que si vamos en una coalición, les vamos a ganar la Cámara, por eso están empecinados en dividir el voto opositor.

Dijo que Movimiento de Regeneración Nacional está desesperado por cambiar la narrativa, además de que hay una división en sus procesos internos, por la lucha para seleccionar sus candidaturas, por lo que reiteró que la oposición debe unirse para derrotar al partido guinda.

“Estamos ciertos y listos que si desde la oposición hay esta visión clara, como en el PRI, de pensar en México, de construir por México, de ir juntos, de construir acuerdos y consensos, ir en coalición desde lo local, en gobernaturas, en el Congreso federal, en los congresos locales, claro que le vamos a ganar a Morena y los vamos a echar para afuera”.

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"Movimiento Ciudadano, partido de traidores"

Alejandro Moreno Cárdenas reconoció que Movimiento Ciudadano (MC) ya cerró la puerta a un gran frente opositor, por lo que sostuvo que ese es un partido de “traidores”.

“Que la gente sepa que los traidores, los que le hacen el servicio a Morena son los de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado es el más cínico, corrupto que está tratando de dividir a la oposición, es amigo del célebre corrupto y narco presidente Andrés Manuel López Obrador. Jugaron en el 6, jugaron en el 12, jugaron ellos juntos, así está acreditado, aunque no les guste, se quitaron la máscara, quieren engañar al pueblo de México diciendo que son alternativos, que son la tercera vía, pero lo único que hacen es tratar de dividir el voto.

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🔴 Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró estar contento porque "se derrumba Morena en todo el país".



🏛️ El senador priista dijo que en la 4T están muy preocupados y afirmó que enloquecieron tras la reunión que sostuvo con el expresidente Vicente Fox.#VIDEO:… pic.twitter.com/ZFMVz0zEhW — El Universal (@El_Universal_Mx) September 9, 2026

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