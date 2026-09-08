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Juntos, pero no revueltos. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez estuvieron esta noche en la premier de "A toda madre", cinta que protagoniza este último.
Con la llegada de ambos, tomados de la mano y posando para la foto, echaron por tierra las versiones recientes que apuntaban a un presunto rompimiento como pareja.
Eso sí, cuando acabó la foto, se separaron. Susana optó por apenas detenerse unos instantes, dar algunas palabras de apoyo a Ricardo y retirarse.
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Ricardo, en tanto, se quedó más tiempo, externando su alegría por esta producción de carácter independiente, que llegará a las salas el próximo día 16.
“Es un humor similar al que manejamos, es un sueño”, dijo el integrante de "La Cotorrisa".
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A toda madre es dirigida y escrita por Max del Río, y cuenta con Hugo “El Cojo Feliz” Pérez y Lourdes Echevarría en el reparto principal.
Cuenta la historia de Martín (Hugo), quien descubre que su madre está a punto de casarse con el hombre que lo atormentó durante su infancia (Pérez) y decide sabotear la boda.
En el elenco también se encuentran Adal Ramones, Jesús Ochoa y los standuperos Jaro Hernández, Bombón Rodman, Asaf Berrón, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa e Isabel Fernández.
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“Lo más complicado fue juntar a todos por los horarios que tienen, pero, por favor, vayan al cine, que me gasté todo mi dinero”, bromeó “El Cojo Feliz”.
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