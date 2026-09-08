Juntos, pero no revueltos. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez estuvieron esta noche en la premier de "A toda madre", cinta que protagoniza este último.

Con la llegada de ambos, tomados de la mano y posando para la foto, echaron por tierra las versiones recientes que apuntaban a un presunto rompimiento como pareja.

Eso sí, cuando acabó la foto, se separaron. Susana optó por apenas detenerse unos instantes, dar algunas palabras de apoyo a Ricardo y retirarse.

Lee también Susana Zabaleta celebra a su "baby" deconstruido

Ricardo, en tanto, se quedó más tiempo, externando su alegría por esta producción de carácter independiente, que llegará a las salas el próximo día 16.

“Es un humor similar al que manejamos, es un sueño”, dijo el integrante de "La Cotorrisa".

[Publicidad]

A toda madre es dirigida y escrita por Max del Río, y cuenta con Hugo “El Cojo Feliz” Pérez y Lourdes Echevarría en el reparto principal.

Cuenta la historia de Martín (Hugo), quien descubre que su madre está a punto de casarse con el hombre que lo atormentó durante su infancia (Pérez) y decide sabotear la boda.

En el elenco también se encuentran Adal Ramones, Jesús Ochoa y los standuperos Jaro Hernández, Bombón Rodman, Asaf Berrón, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa e Isabel Fernández.

[Publicidad]

“Lo más complicado fue juntar a todos por los horarios que tienen, pero, por favor, vayan al cine, que me gasté todo mi dinero”, bromeó “El Cojo Feliz”.

Lee también Susana Zabaleta cumple dos años con su novio: "el hombre más afortunado del mundo", le dice Ricardo Pérez