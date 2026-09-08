En los últimos dos años, la Constitución mexicana ha tenido más de 22 reformas que han modificado la forma del Estado mexicano como se había entendido durante más de un siglo, afirmó Mónica González Contró al asumir un segundo periodo como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Durante la ceremonia en la que el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, le dio posesión para el periodo 2025-2029, González Contró sostuvo que el escenario jurídico nacional e internacional ha cambiado de manera vertiginosa en áreas sustantivas.

“No es exagerado sostener que el derecho internacional y local han dejado de ser lo que fueron en el último siglo”, señaló

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La jurista advirtió que en el mundo se presencia el ascenso de gobiernos ultraconservadores que han debilitado a los organismos globales mediante la denuncia de tratados, la reducción de financiamiento y un discurso radicalmente nacionalista y descalificador.

En el caso de México, enfatizó que las más de 22 reformas constitucionales registradas durante los últimos dos años han transformado la forma del Estado mexicano respecto de la manera en que se había concebido durante los más de 100 años de vigencia de la Constitución de 1917.

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Ante este escenario, planteó la necesidad de trascender la coyuntura y repensar el mundo desde la perspectiva de las respuestas que puede ofrecer el derecho.

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González Contró propuso articular el trabajo colectivo del IIJ en torno a temáticas generales para generar insumos que contribuyan a atender la problemática actual.

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También convocó a la comunidad del Instituto a definir el rumbo de los próximos cuatro años con el objetivo de que esa entidad académica plantee rutas de solución a los grandes problemas nacionales e internacionales.

“El derecho pueda seguir aportando a la construcción de un mundo más justo”, expresó.

Al darle posesión del cargo, Miguel Armando López Leyva señaló que el nuevo periodo representa una oportunidad para evaluar y valorar aquello que amerite continuidad en el Instituto.

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“Se requiere potenciar el trabajo pero también se necesita visibilizarlo y, desde luego, se precisa crear nuevas iniciativas y proyectos”, sostuvo en el auditorio “Dr. Héctor Fix Zamudio”.

Mónica González Contró es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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Ingresó al IIJ en 2006 y es investigadora titular B de tiempo completo, definitiva, con PRIDE C, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel II.

Su producción académica está enfocada en derechos humanos, discriminación, género y derechos de niñas, niños y adolescentes. Ha publicado tres libros de autoría, cinco de coautoría, 61 capítulos y artículos académicos en editoriales y revistas nacionales y extranjeras, además de coordinar seis libros.

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Es profesora en la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación, y ha impartido clases de licenciatura y posgrado en distintas instituciones de educación superior.

Entre sus distinciones se encuentran el doctorado honoris causa por la Universidad Católica de Santa María de Perú, recibido en 2026; su nombramiento como académica de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, también en 2026, y el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, otorgado en 2021.

Fue secretaria académica del IIJ de 2011 a 2015 y titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM de 2015 a 2020.

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