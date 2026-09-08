El gobierno mexicano enfrenta retos importantes para el 2027, porque hay un bajo crecimiento de la economía, ingresos menores al gasto y, la inseguridad frena las compras de las familias y la inversión de las empresas, dijo el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez.

La Secretaría de Hacienda planteó en el Paquete Económico 2027 que para el próximo año la economía crecerá entre 1.5% y 2.5%.

Para Martínez "en la formulación del presupuesto 2027 hay tres importantes retos; uno, reducir el déficit; dos, evitar que la deuda siga creciendo como proporción de la economía, y tres, aumentar la tributación no petrolera. Ello ante un escenario de crecimiento del PIB no más allá del 1.8%", señaló.

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Al mes de julio la recaudación no creció en términos reales y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que grava las ganancias e ingresos, cayó 6%, lo que significa que hay menos ingresos para cubrir los gastos.

El especialista sostuvo que el problema de fondo está en la falta de seguridad que viven las familias a diario.

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"En la microeconomía el principal reto es disminuir la inseguridad que afecta el gasto de los hogares y disminuye la inversión empresarial y ello incide en la captación de impuestos como el IVA, ISR e IEPS", explicó.

Dijo que hay una estimación que tienen de que la falta de Estado de Derecho cuesta 19% de la riqueza que genera el país.

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Ese temor ya se refleja en el gasto, ya que "en junio de 2026 el Indicador Mensual del Consumo Privado cayó 0.4 % frente al mes previo, no obstante, a tasa anual creció 1.6%. El gasto en bienes de origen importado retrocedió 1.4% y el consumo en bienes y servicios de origen nacional, 0.4%", detalló Martínez.

El mercado laboral también frena el crecimiento de la economía, porque el 46.5% de los trabajadores gana hasta un salario mínimo y 33.1 millones de personas, 55.1%, laboran en la informalidad, es decir, sin contrato ni seguridad social, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Por ello, el investigador de la UNAM planteó que la salida pasa por fortalecer la demanda interna: más inversión, gasto y consumo que eleven la producción, las ventas y el empleo, y con ello la recaudación. Sin seguridad para gastar e invertir, advierte, ningún presupuesto cerrará las cuentas.

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