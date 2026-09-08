El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó esta tarde el Paquete Económico para 2027 al Congreso de la Unión.

En su discurso durante la entrega, Amador afirmó que "México enfrenta un entorno internacional complejo", por lo que estimó que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en 2027, puntual de 2%.

Esta proyección queda por debajo del rango de 1.9% a 2.9% con un punto medio de 2.4% que presentó en abril con los precriterios Generales de Política Económica 2027.

El gasto público, adelantó, estará orientado al bienestar de las familias, por lo que dijo que para programas sociales se destinarán recursos equivalentes al 2.6% del Producto Interno Bruto.

Hacienda considera que la economía estará apoyada por el dinamismo del consumo y el fortalecimiento de la inversión pública y privada, así como por una mayor contribución del sector externo, en un entorno de mayor certidumbre comercial y condiciones financieras más favorables.

La SHCP también calcula que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, será de 55% del Producto Interno Bruto en 2027, la misma tasa que estimó en abril.

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