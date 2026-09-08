Cuatro ejemplares de especies de vida silvestre considerados como amenazados, de protección especial o en peligro de extinción, los cuales habían sido rescatados en diversas circunstancias y regiones, fueron liberados en la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, ubicada en el sur de Veracruz.

Se trató de un jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), una tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus), y dos osos hormigueros (Tamandua mexicana), quienes ahora tienen su hogar en una de las zonas selváticas más importantes de México.

Fueron elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quienes liberaron a los especímenes en las inmediaciones de la localidad Adolfo López Mateos del municipio de Catemaco.

Los animales provenían de diferentes rescates, en los que la Profepa y la clínica veterinaria Centro Integral de Salud Animal, brindaron las acciones de atención y rehabilitación médica veterinaria que fueron necesarias para lograr su reintroducción al hábitat natural.

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En abril, se rescató en el municipio de Alvarado, a la cría de jaguarundi de un mes de nacida; en mayo, en Martínez de la Torre, a la tortuga tres lomos con un problema parasitario.

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Mientras que en agosto pasado, en los municipios de Vega de Alatorre y La Antigua se aseguraron a un oso hormiguero con una herida menor y otro oso hormiguero con signos de estrés.

Las especies rescatadas se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010: el jaguarundi aparece como especie amenazada, la tortuga tres lomos está sujeta a protección especial y el oso hormiguero está en peligro de extinción.

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