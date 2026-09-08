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Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron de manera parcial una granja avícola que opera en el municipio de Cotaxtla, ubicado en la zona costera central de Veracruz.
Al realizar una visita de inspección en materia de Impacto Ambiental a la granja avícola, se detectó la construcción y operación de dos módulos avícolas, denominados “Covadonga 1 y 2”, sin contar con la autorización correspondiente.
Los dos módulos se encontraban actualmente en operación en el predio de 79 hectáreas, de las cuales aproximadamente 7.2 corresponden a las galeras avícolas y demás infraestructura, mientras que el resto se mantiene como área de amortiguamiento.
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En un comunicado de prensa, la Profepa detalló que al solicitar la documentación que acreditara la legalidad de las obras y actividades, se informó que solo contaba con licencia de uso de suelo y licencia de construcción municipal.
Es decir, carecían de la autorización en materia de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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Como medida de seguridad, la Profepa impuso la clausura parcial temporal de las obras realizadas en el sitio.
LL
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