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Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este martes su disputa comercial con Ottawa al prohibir la importación de algunos productos canadienses e imponer nuevos aranceles sobre otros bienes.
Trump firmó varias proclamaciones presidenciales que prohíben la importación de diversos productos canadienses, entre ellos determinadas bebidas alcohólicas, motocicletas de más de 800 centímetros cúbicos, y algunos productos lácteos.
Además, las nuevas medidas imponen aranceles del 50% a otros bienes como quesos, productos de aluminio, muebles, carritos de golf y lanchas de motor.
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Estos gravámenes entrarán en vigor el 15 de septiembre, mientras que las prohibiciones de importación comenzarán a aplicarse el 29 de septiembre.
A la inversa, algunas exportaciones canadienses dejarán de estar sometidas a esta sobretasa punitiva. Sin embargo, esa lista es mucho más corta: el papel higiénico figura en ella.
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Para justificar la prohibición de bebidas alcohólicas, Trump invoca el boicot, según él "discriminatorio", contra el mismo tipo de productos estadounidenses en Canadá.
Desde el año pasado, los vinos y licores estadounidenses han desaparecido de los estantes en la mayoría de las provincias canadienses, que tienen el monopolio de su venta.
La nueva ofensiva estadounidense llega el mismo día en que entraron en vigor los aranceles de represalia de Canadá sobre unos 28 mil millones de dólares canadienses (20 mil millones de dólares estadounidenses) en productos estadounidenses, adoptados en respuesta a los gravámenes del 50% impuestos por Washington el mes pasado.
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Trump también ordenó a la Administración de Servicio Generales (GSA, por sus siglas en inglés) que adopte las medidas necesarias para retirar los productos canadienses de sus listas de contratación federal, a menos que Canadá restablezca, según Washington, una reciprocidad plena para las empresas estadounidenses.
Sin embargo, tras el anuncio de nuevas medidas estadounidenses, el gobierno canadiense aseguró que mantiene abierta la puerta a reanudar las negociaciones comerciales con Washington.
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El ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, señaló en X que la prioridad de Ottawa seguirá siendo "proteger y apoyar a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses frente a estas acciones injustificadas".
LeBlanc añadió que Canadá concentrará sus esfuerzos en "aumentar la fortaleza" del país y diversificar sus alianzas internacionales, y señaló que está en contacto con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.
"Cuando Estados Unidos esté preparado para dialogar, nuestro Gobierno trabajará de buena fe y constructivamente para lograr una relación comercial más segura y mutuamente beneficiosa que respete plenamente la soberanía canadiense", afirmó.
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dmt/bmc
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