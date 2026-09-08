San Cristóbal de las Casas, Chis. - El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) suscribió convenio con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y la Secretaría de Protección Civil para reforzar el monitoreo en el volcán Chichonal, que se ubica en el norte de Chiapas, que hizo erupción en 1982 y que el año pasado provocó hasta cinco mil microsismos de 1.4 y 3.6.

Las tres instituciones buscan establecer un sistema de alertamiento temprano “preciso, oportuno y confiable”, con el fin de proteger la población urbana y rural de los municipios de Francisco León y Chapultenango, que es donde se ubica el volcán, que se encuentran a 70 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 77 de Villahermosa, Tabasco.

Buscan establecer un sistema de alertamiento temprano “preciso, oportuno y confiable”. | Foto: Especial.

En el área se van a instalar seis estaciones sísmicas, dos Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS), tres cámaras web y dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA’s) en los municipios de Francisco León, Ostuacán, Pichucalco y Chapultenango, con lo que se busca replicar las acciones de monitoreo que se llevan a cabo en el volcán Tacaná, que comparten México y Guatemala.

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En días pasados, el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló un hidrófono para monitorear el lago del cráter, que en ocasiones presenta explosiones de vapor de baja a mediana intensidad.

El Instituto de Geofísica de la UNAM instaló un hidrófono para monitorear el lago del cráter. | Foto: Especial.

Así, se busca mantener un monitoreo en el volcán, como parte de las acciones de prevención y gestión integral de riesgo, para proteger a la población civil.

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