Culiacán, Sin. - La policía municipal de Ahome logró detener a un joven a quien vecinos del fraccionamiento Nuevo Horizonte, de la ciudad de Los Mochis, habrían intentado linchar, ya que se introdujo a una casa donde intentó abusar de una mujer adulta que se encontraba con una menor de edad.

Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad pública sobre la retención de un hombre que fue sorprendido dentro de una casa de la calle Ruperto L. Paliza, donde presuntamente intentó atacar sexualmente a una mujer de 60 años, con identidad reservada, la cual estaba acompañada de su hija menor.

Los datos que se conocen son que vecinos escucharon los gritos de auxilio de la mamá e hija, por lo que intervinieron e inicialmente lo sometieron a golpes e intentaron lincharlo, pero con la llegada, primeramente de los cuerpos de emergencia que atendieron a la víctima, el presunto agresor sacó de entre sus ropas un cuchillo.

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El personal de la Cruz Roja que intentó darle asistencia médica por los golpes que recibió fue intimidado con el arma blanca; una vez que llegaron los policías, luego de forcejear con esta persona, lograron someterlo.

Las autoridades municipales consignaron al detenido a barandilla y notificaron a la Fiscalía General del Estado sobre la versión de que esta persona intentó abusar sexualmente de una mujer adulta de 60 años, estando presente una menor de edad.

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