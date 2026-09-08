Berlín, Alemania. “Estamos comprometidos con llevar la próxima generación del entretenimiento para el hogar impulsado por IA a todas las personas”, dijo Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company en el marco de IFA 2026, celebrada del 4 al 8 de septiembre.

Durante la feria de tecnología más grande de Europa y entre las principales del mundo, LG Electronics fue destacada como "Best Brand", en los Premios a la Innovación IFA 2026. Esta distinción es una de las tres más relevantes que entrega la feria, junto con los premios “Best of IFA” y “Best of Tech”.

Durante un recorrido realizado por Tech Bit en el booth de esta firma de tecnología en IFA, constatamos las innovaciones que incluyen productos como los televisores LG OLED Evo AI, los cuales, gracias a su procesador α11 (alpha 11) AI Gen3 controlan con precisión 8.3 millones de píxeles autoiluminados.

IFA 2026: LG obtiene Master Award. Imagen: LG

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Otras televisiones inteligentes como las que tienen tecnología Micro RGB Evo AI también sorprendieron durante demostraciones de procesamiento 50% más rápido al ejecutar diversas apps y funciones.

Tecnologías como AI Dual 4K Upscaling mostraron sus capacidades de mejora de contenidos de resolución inferior para elevarlos a 4K. En cuanto a audio, la sensación envolvente e inmersiva se mejora gracias a AI Sound Pro, que logra entregar sonidos virtualmente divididos en 11.1.2 canales.

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Personalización basada en IA

El usuario está en el centro de desarrollo de las experiencias de LG por eso se incluyeron funciones potenciadas con IA entre las que están Voice ID (reconocimiento de voz de cada uno de los usuarios para ofrecer recomendaciones específicas para cada persona e historial de preferencias); AI Chatbot (interpreta el lenguaje cotidiano para realizar acciones específicas. Por ejemplo si se dice “la pantalla está demasiado oscura”, la respuesta de esta tecnología será mejorar las imágenes).

IFA 2026: LG obtiene Master Award. Imagen: LG

Mientras que AI Concierge "analiza el historial y los hábitos de visualización para sugerir proactivamente contenidos, términos de búsqueda y funciones relevantes de webOS 26. Se accede a esta función presionando el botón de IA del control remoto", informó LG.

En temas de seguridad, LG Shield se hizo presente para mostrar el funcionamiento de este software de seguridad integrado a webOS, el sistema operativo que hace funcionar a estos productos de LG.

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Otros productos destacados

Uno de los productos que también llamó la atención de los asistentes al piso de exhibiciones de IFA 2026 fue LG StanbyME 2 Max, una pantalla multimedia móvil que se adapta a las necesidades de las personas ya que lo mismo se puede utilizar en modo vertical y horizontal, gracias a su interacción y manejo se hace mediante su pantalla táctil adaptativa. En Audio, LG Xboom Stage 501 se ganó el reconocimiento “Best in Audio”.

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