Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 75.9 kilos de cocaína en un camión que transportaba tunas, en el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California.

Los uniformados, con el apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, de raza belga malinois, efectuaron una revisión a esta unidad de carga, en la cual detectaron un doble fondo debajo del piso de la caja.

Al efectuar una inspección minuciosa hallaron 76 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína.

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN) aseguraron 75.9 kilos de cocaína en Tijuana, Baja California. Foto: X @GabSeguridadMX

Lee también FGR incinera más de 1.3 toneladas de droga en Sinaloa; destruye metanfetamina, cocaína y marihuana

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continua con las indagatorias.

Dicha Agencia Nacional, en coordinación con instituciones del Gabinete de Seguridad, refrendaron su compromiso con la legalidad, seguridad nacional y fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero.

[Publicidad]

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN) aseguraron 75.9 kilos de cocaína en Tijuana, Baja California. Foto: X @GabSeguridadMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc