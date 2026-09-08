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Cuernavaca, Mor.- Una jornada de extrema violencia dejó un saldo de seis personas asesinadas en hechos distintos registrados durante este martes en los municipios de Emiliano Zapata, Tepoztlán y Yautepec.
El primer hallazgo ocurrió a las 06:19 horas en la colonia Modesto Rangel de Emiliano Zapata, donde fueron dispersados los restos cercenados de un hombre y una mujer sobre la cinta asfáltica del Eje Metropolitano, cerca del puente La Vega.
Horas más tarde, a las 13:05 horas, las corporaciones de seguridad se movilizaron al fraccionamiento El Mirador en Oaxtepec, municipio de Yautepec, donde localizaron a un hombre de 60 años y una mujer de 55 ejecutados con impactos de arma de fuego.
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Al atardecer, a las 17:45 horas, vecinos de la colonia Lomas del Paraíso en Tepoztlán reportaron el hallazgo de dos cuerpos calcinados y con huellas de tortura a un costado de una barranca en la calle Naranjo.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron las tres escenas del crimen y trasladaron los seis cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocidos para iniciar las investigaciones correspondientes.
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JAC/crL
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