La tarde de este martes, un automóvil volcó sobre la calle Río Rhin, en la colonia Cuauhtémoc. En la unidad viajaban cinco adultos y un bebé de cuatro meses de edad.

Automóvil se vuelca en la colonia Cuauhtémoc este 8 de septiembre del 2026. Foto: especial

En una tarjeta informativa, la alcaldía Cuauhtémoc informó que personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación se desplazó al lugar para atender a los heridos, donde también se localizó un vehículo compacto color negro, con matrícula del Estado de México.

Detalló que el menor de cuatro meses recibió atención prehospitalaria y, como medida preventiva, fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia de Protección Civil de la demarcación.

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Automóvil se vuelca en la colonia Cuauhtémoc este 8 de septiembre del 2026. Foto: especial

Agregó que, con apoyo de elementos policiales y bomberos, el vehículo fue colocado nuevamente sobre sus cuatro ruedas para facilitar la atención de las personas involucradas y liberar la vialidad.

mahc/cr