Metrópoli | 08-09-26 | 21:49 |

Un incendio se registró en una que se encontraba en la colonia Santa María Insurgentes, , a donde elementos del acudieron para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fuego fue controlado y posteriormente extinguido, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los bomberos señalaron que el incendio se habría originado por una falla en el sistema eléctrico de la unidad.

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Tras sofocar las llamas, los cuerpos de emergencia realizaron labores de revisión para descartar riesgos y garantizar condiciones seguras en la zona.

mahc/cr

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