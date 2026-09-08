[Publicidad]
Un incendio se registró en una pipa de gas que se encontraba en la colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, a donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron para atender la emergencia.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fuego fue controlado y posteriormente extinguido, sin que se reportaran personas lesionadas.
Los bomberos señalaron que el incendio se habría originado por una falla en el sistema eléctrico de la unidad.
Lee también Robo de criptomonedas y efectivo, posible móvil del ataque contra tecladista de Camilo Séptimo y su familia; Fiscalía de Edomex investiga
Tras sofocar las llamas, los cuerpos de emergencia realizaron labores de revisión para descartar riesgos y garantizar condiciones seguras en la zona.
De Calibre 50 a Aleks Syntek: así serán los festejos patrios en las alcaldías; conoce los conciertos del 15 de septiembre
mahc/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Cae el "Pepa" en Chihuahua; es acusado de tráfico de personas y drogas
Espectáculos
Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ponen fin a los rumores de ruptura con romántica aparición
Nación
SAT podría convertirse en una "oficina de terrorismo fiscal": PAN; reacciona al Paquete Económico 2027
Espectáculos
Dos días, varias polémicas y una salida voluntaria: así fue el paso de Gala Montes por “LCDLFM”
Al día
El metro, cada vez más seguro: robos bajan en lo que va del 2026
Espectáculos
Aespa regresa a México: fecha, lugar y todo sobre su concierto en CDMX
Espectáculos
Song Kang convierte la rivalidad en "Bromance": en "Cuatro manos, dos sonatas"
Espectáculos
¡Sorprendente! La Casa de Los Famosos anuncia la salida de Gala Montes