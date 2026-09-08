Un incendio se registró en una pipa de gas que se encontraba en la colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, a donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fuego fue controlado y posteriormente extinguido, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los bomberos señalaron que el incendio se habría originado por una falla en el sistema eléctrico de la unidad.

Lee también Robo de criptomonedas y efectivo, posible móvil del ataque contra tecladista de Camilo Séptimo y su familia; Fiscalía de Edomex investiga

Tras sofocar las llamas, los cuerpos de emergencia realizaron labores de revisión para descartar riesgos y garantizar condiciones seguras en la zona.

mahc/cr