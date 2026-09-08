El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que "dos bomberos fuertes" lo sacaron de la Zona Cero tras los ataques del 11-S, durante un acto en Washington en homenaje a los servicios de emergencia que intervinieron en los atentados.

"Pensábamos que se nos venía encima (un edificio), y ​​dos bomberos, tipos grandes y fuertes, no soy precisamente pequeño, me agarraron del brazo y me dijeron: 'Tenemos que salir de aquí', y literalmente me levantaron. No es nada fácil", dijo.

"Soy grande. Me levantaron y empezaron a correr conmigo. Les dije: 'Chicos, puedo correr solo', pero fueron increíbles. Pero ellos creían que se nos venía encima. No se nos vino encima", añadió el mandatario.

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PBS y CNN investigaron y hallaron que no hay pruebas sobre lo que contó el mandatario.

El 13 de septiembre, Trump concedió varias entrevistas cerca del lugar y declaró que había llevado obreros de la construcción para colaborar.

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PBS no encontró pruebas de que Trump hubiera llevado a cientos de trabajadores al lugar, y otros verificadores de datos también concluyeron que faltaban pruebas.

PBS no pudo verificar que haya ayudado directamente en las labores de limpieza ni que haya visitado el lugar repetidamente en las semanas o meses siguientes.

CNN dijo que al pedírsele pruebas que respaldaran la versión de Trump o más detalles sobre lo que supuestamente ocurrió, la Casa Blanca no proporcionó ninguna.

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"En aquel momento era un ciudadano particular; no todo lo que hizo quedó documentado". Más tarde ese mismo día, el portavoz Davis Ingle criticó: "“El presidente Trump dedicó la mañana a rendir homenaje a los heroicos socorristas que dieron su vida al servicio de los demás en los atentados del 11 de septiembre y a honrar a sus increíbles familias. El presidente relató su experiencia de una ciudad conmocionada inmediatamente después y durante los días y semanas posteriores a los horribles ataques, y el hecho de que los medios tradicionales, en decadencia, estén utilizando esto para intentar atacarlo es una vergüenza y una razón más por la que la confianza de los estadounidenses en los medios está en su punto más bajo”.

CNN recordó que con sus comentarios sobre su temor a que el edificio de US Steel se derrumbara y sobre cómo un bombero le dijo "tenemos que salir de aquí", Trump dejó entrever que se encontraba dentro de un edificio inestable. Sin embargo, no existe evidencia pública de que estuviera realmente en el edificio al que se refería.

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Dos días después del ataque, fue entrevistado al aire libre en las inmediaciones de la Zona Cero. Además, indica CNN, no hay pruebas públicas de que Trump tuviera un equipo ayudando en la operación de rescate.

Los memes

Tras sus declaraciones, empezaron los memes en redes donde se muestra a Trump ser cargado por dos bomberos grandes y fuertes, en uno quienes lo cargan parecen ser el pederasta Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual.

tRump: "We went down as a big group of people" & "Two Firemen lifted me up"



I'm thinking I've seen those two firemen somewhere before. pic.twitter.com/EBrci0C28C — Sarrah Bellus (@sarrah_bellus) September 8, 2026

En otros se ve cómo dos bomberos fuertes lo intentan sacar de los escombros.

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So weird how the White House, Fox News and Trump‘s paid maga influencers didn’t carry his story how he and his crew being in the rubble of the US Steel Building on 9/11, when two strong fireman, fearful of the building collapsing, picked him up and carried him out to safety. pic.twitter.com/IcNRCSbdd0 — Marlene Robertson🇨🇦 (@marlene4719) September 8, 2026

En otro Hulk Hogan, como bombero y otro, también parecen sacarlo.

La agencia Associated Press informó en 2016: "Entre las noticias de los días posteriores al 11 de septiembre se incluyen referencias a Trump chocando las manos con agentes de policía y voluntarios que se dirigían al lugar del World Trade Center".

CNN añadió que no hay fundamento para decir que One Liberty Plaza "todavía cruje".

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Trump dijo: “La verdad es que crujía mucho, crujía. Y todavía cruje”. El edificio de oficinas One Liberty Plaza reabrió sus puertas en octubre de 2001, menos de dos meses después del 11-S, y hoy funciona con normalidad.

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