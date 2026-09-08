El Comando Sur de Estados Unidos anunció la destrucción de un nuevo barco de Ecuador en el océano Pacífico, el sexto en menos de dos semanas, por presuntamente operar como una estación de reabastecimiento de combustible para operaciones narcotraficantes de Los Choneros, grupo criminal de dicho país, asociado al Cártel de Sinaloa.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron el barco pesquero Don Rufo, capturaron a sus tripulantes y lo hundieron, según informó el Comando por medio de su cuenta de X, donde publicó el video de la operación.

"Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", agregó.

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Cabe decir que es la sexta embarcación ecuatoriana que la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bombardea y hunde desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur empezó a informar acerca de operaciones en el mar contra el narcotráfico hechas en coordinación con el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Niegan relación con Los Choneros

Sin embargo, los tripulantes de las otras embarcaciones y sus familias negaron la supuesta relación con Los Choneros, grupo declarado como terrorista por Estados Unidos.

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El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes de dos embarcaciones, al no encontrar indicios de crimen.

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Mientras que este martes otros 32 salieron en libertad condicional luego de ser procesados por una presunta asociación ilícita, una acusación que rechazaron sus abogados, que aseguraron que la Fiscalía no tenía pruebas contra ellos.

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Las operaciones se dan en el marco de la visita que este miércoles hará a Quito el secretario de Estado, Marco Rubio, con la intención de abordar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales como parte de una gira entre el 8 y el 10 de septiembre que incluye a Colombia y a Perú.

Además de estos seis casos, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones llevados a cabo en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, pero que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.

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De acuerdo con The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente a la campaña contra el narcotráfico que EU libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico.

Los ocho pescadores ecuatorianos que aún están desaparecidos salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de Estados Unidos en este caso.

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