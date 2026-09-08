La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el encendido de luces por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en los edificios del Zócalo capitalino y avenida 20 de Noviembre.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, enciendió el alumbrado decorativo en el Zócalo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Las luces de este año son un homenaje a la lucha de las mujeres por la independencia de México, por lo que se instalaron mosaicos con los rostros de cuatro mujeres que participaron en este episodio de la historia de México: Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.

“Iluminamos el edificio del Gobierno de la ciudad, el Palacio del Ayuntamiento, el edificio del Congreso, el edificio Mercaderes y la bocacalle 20 de Noviembre. En total, tenemos cinco espacios iluminados aquí en el Zócalo. La iluminación llegará, además del Zócalo, a otras zonas: a Reforma, Insurgentes, a la Alameda y a Chapultepec”, indicó la Mandataria capitalina.

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El alumbrado está dedicado a la lucha de las mujeres en la guerra de Independencia. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Afirmó que mientras se ilumina el espacio público, se ilumina también la historia completa de México, pues “iluminamos a las mujeres que, a pesar de ser protagonistas de gestas decisivas, han permanecido durante siglos en la oscuridad de la historia”.

Sobre avenida 20 de Noviembre se instaló un mosaico luminoso con la figura de un águila real devorando a la serpiente sobre un nopal.

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Brugada afirmó que mientras se ilumina el espacio público, se ilumina también la historia completa de México. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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En su oportunidad, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, precisó que para la instalación participaron más de 111 trabajadoras y trabajadores, para elaborar 3 mil 400 metros cuadrados de mosaicos.

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