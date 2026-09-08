¿Aún no terminas esa saga que tanto te gusta porque te falta un libro o quieres descubrir nuevos mundos literarios? Ve armando tu lista, porque la Feria Internacional del Libro 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México ya tiene fecha.

Se instalarán stands de más de 300 casas editoriales enfocadas en diferentes géneros. También se harán ponencias, actividades culturales, descuentos y hasta remates.

¿Qué habrá en la Feria Internacional del Libro 2026 en el Zócalo?

De ficción, de terror, género romántico, de filosofía, académicos y hasta para aprender a cocinar, la Feria Internacional del Libro busca fomentar el hábito de la lectura, al mismo tiempo que promueve la accesibilidad a diferentes obras editoriales.

Vas a poder recorrer carpas con stands ordenados alfabéticamente, lo que te permite buscar ese libro que tanto deseas por autor o por título. En los accesos, se colocarán mapas y directorios para ubicarte fácilmente.

Esta Feria Internacional del Libro ofrece un recorrido por stands ubicados alfabéticamente. Facebook: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

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Aunque el programa completo de la siguiente edición no ha sido publicado, se sabe que la feria también ofrecerá actividades gratuitas como:

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Ponencias y debates

Presentaciones de libros

Encuentros con escritoras y escritores

Talleres para las infancias y jóvenes

Cuentacuentos

Presentaciones musicales

Teatro y otras propuestas artísticas

Podrás encontrar ofertas y remates del tipo 2 x 1 o 3 ejemplares por $100. Eso sí, es importante mencionar que, en su mayoría, aplica en libros de segunda mano.

Además de los stands, esta feria tendrá una programación cultural. Facebook: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

¿Cuándo es la Feria Internacional del Libro 2026 en el Zócalo?

De acuerdo con la convocatoria publicada por la Secretaría de Cultura de la CDMX, la Feria Internacional del Libro 2026 será del viernes 9 al domingo 18 de octubre, desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

La entrara será gratis. Llévate una bolsa o mochila para guardar tus compras.

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Los métodos de pago aceptados en la mayoría de los stands son en efectivo y tarjetas de débito o crédito.

Las mejores vías para llegar son:

Metro: estaciones Allende (Línea 2) y Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Metrobús: la estación Museo de la Ciudad (Línea 4) es la más cercana. El Zócalo se encuentra a tres cuadras de esta última.

El acceso a la Feria Internacional del Libro será sencillo. Facebook: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

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