La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Erick “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de su pareja, ocurrido el pasado 28 de julio en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con la investigación, ambos sostuvieron una discusión durante la cual el imputado presuntamente agredió verbal y físicamente a la mujer; posteriormente, la roció con una sustancia inflamable y le prendió fuego.

Tras la agresión, familiares del acusado solicitaron los servicios de emergencia. Tanto la víctima como Erick “N” fueron trasladados a un hospital debido a las quemaduras que sufrieron. Sin embargo, la mujer falleció al día siguiente como consecuencia de las lesiones.

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La investigación ministerial incluyó entrevistas con testigos, análisis de videograbaciones, el protocolo de necropsia, expediente clínico y dictámenes periciales en medicina, química y materia de incendios.

Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Erick “N”, quien fue detenido por agentes de la Policía de Investigación el 1 de septiembre, cuando salió del hospital donde permanecía bajo atención médica por las quemaduras que sufrió durante los hechos.

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Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada el 7 de septiembre, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio. Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las investigaciones de muertes violentas de mujeres bajo perspectiva de género, mientras que Erick “N” mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad.

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