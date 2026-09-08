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El diputado local de Morena, Alberto Vanegas, presentó una iniciativa para prevenir y erradicar las llamadas "novatadas" en escuelas.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el legislador señaló que ingresar a un nuevo centro de estudios debe ser una etapa de bienvenida y seguridad, no de zozobra.
“Pensemos por un momento en lo que significa llegar por primera vez a una escuela... Cualquier estudiante espera sentirse bienvenido, encontrar un espacio seguro y comenzar una nueva etapa. Pero para algunas y algunos jóvenes, esa bienvenida puede convertirse en una experiencia de miedo, humillación o violencia”, manifestó.
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Su iniciativa plantea modificar la Ley de Educación y la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para establecer que las "novatadas" constituyen una modalidad de violencia en el entorno escolar, por lo que quedan expresamente prohibidas.
“Para su identificación y atención no será necesario que la conducta sea reiterada ni que exista una relación permanente de dominación o subordinación entre las personas involucradas. La aceptación o participación aparente de la persona afectada no excluirá la aplicación de las medidas de protección y atención cuando exista presión social, intimidación, engaño, condicionamiento, abuso de poder o riesgo para su integridad”, señala su propuesta turnada a comisiones.
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Vanegas Arenas rechazó la justificación de que este tipo de prácticas se mantengan vigentes bajo el argumento de la costumbre o la tradición entre las distintas generaciones de estudiantes.
“Durante mucho tiempo se ha dicho: 'así se ha hecho siempre' o 'todos pasaron por lo mismo'. Pero que una conducta se repita durante años no significa que sea correcta. Nadie tendría que soportar una humillación para hacer amigos, aceptar un castigo para formar parte de un equipo o poner en riesgo su salud para demostrar que merece pertenecer”, argumentó.
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El legislador tlalpense aclaró que la iniciativa no busca eliminar las convivencias o actividades de integración entre los estudiantes, sino poner un alto a los abusos físicos, psicológicos y agresiones que ponen en riesgo la vida y la salud.
“No buscamos impedir las actividades de bienvenida ni la convivencia entre estudiantes... El límite aparece cuando una actividad deja de ser respetuosa y se convierte en una forma de humillar, intimidar, someter o poner en peligro a alguien”, puntualizó.
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mahc/cr
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