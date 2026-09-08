Gala Montes tuvo la participación más corta de esta y todas las temporadas de "La casa de los famosos México"; y es que, a tan solo dos días de haber ingresado al reality, acaba de abandonar la competencia.

Hace tan solo unos minutos, y a través de las redes sociales, a producción del programa informó que la actriz, por decisión propia, quedó fuera de la competencia, aunque los detalles no se revelaron.

"Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de 'La casa de los famosos México' y con ello terminar su participación", se lee en un breve comunicado.

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Montes, quien también formó parte de la segunda temporada, entró al programa este pasado domingo, a tan solo unos minutos de que Flor Vigna fuera eliminada de la competencia.

Sin embargo, no obtuvo la respuesta esperada ni por parte de los habitantes ni del público. Y es que, comenzaron a circular mensajes de preocupación, reclamos y hasta peticiones para que la sacaran, ya que muchos aseguraban no se veía mentalmente estable para soportar la presión y el encierro.

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Crista Montes, madre de la villa de telenovelas, también se pronunció y reprobó el hecho de que privilegiaran el rating antes que la salud de los participantes.

"Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas. No todo debe convertirse en espectáculo: ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad", dijo.

Como parte de la segunda entrega del reality, Gala llegó hasta a la final; incluso, ganó el tercer lugar; aunque también destapó algunos problemas como depresión y ansiedad.

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Por ahora se desconoce los motivos que llevaron a la intérprete de "Corazón de oro" a tomar la decisión, así como lo que pasará con la competencia.

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