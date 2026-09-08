Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) hicieron el pase de revista al contingente que participará en el desfile militar con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, el cual comenzará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y acabará en las inmediaciones del Auditorio Nacional.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, tres mil 156 navales, de ellos 30% mujeres, llevaron a cabo la práctica.

Dicho evento estará compuesto por 79 vehículos, 20 unidades temáticas, siete embarcaciones, 20 caninos, ocho aeronaves, de estos cinco Texan 3 Mi17. El comandante de la columna es el vicealmirante Ernesto González Archundia.

Práctica del contingente de la Secretaría de Marina (Semar) para su participación en el desfile militar del 16 de septiembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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El desfile empieza con una vanguardia de motocicletas, para dar paso a la bandera monumental, a las escuelas navales, fuerzas especiales que cumplieron 25 años, elementos de sanidad, banda de guerra, banda de música, jefatura de operaciones navales, aviación naval, que en este año conmemoran 100 años de su creación.

Por primera ocasión, se van a mostrar vehículos aéreos no tripulados del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México.

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En un carro temático se mostrarán los sistemas de navegación integral y un radar de superficie, en otra unidad equipos con la finalidad de apoyar a los barcos. Además, en un vehículo temático se exhibirán los sistemas autónomos con herramientas de inteligencia artificial (IA).

Práctica del contingente de la Secretaría de Marina (Semar) para su participación en el desfile militar del 16 de septiembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Así como un dron de largo alcance, que es una plataforma estratégica de proyección extendida y un vehículo autónomo de superficie de reconocimiento.

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"Elementos caninos detectan drogas y explosivos"

En tanto la teniente médico veterina zootecnista, Karla Ivette González, comenta a EL UNIVERSAL que es la segunda ocasión que participa en el desfile.

Explica que los elementos caninos realizan sus operaciones de mantener el orden, revisando estaciones aeroportuarias, terminales marítimas para buscar, controlar e inhibir que sustancias ilícitas lleguen a territorio de mexicano.

Práctica del contingente de la Secretaría de Marina (Semar) para su participación en el desfile militar del 16 de septiembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Los elementos canino desempeñan este tipo de funciones con especialidades de detección de narcóticos, explosivos y apoyo a la población”, detalló.

Por otra parte, la capitán de corbeta del servicio de sanidad naval, médico cirujano Griselda Noemí Espejel Montoya, djo que de forma reciente se incorporó el programa de atención médica de primer contacto en zonas de difícil acceso, es parte del compromiso que tiene la Semar.

Agregó que anteriormente, esta atención médica se hacía nada más en casos de algún desastre o alguna emergencia nacional, pero se ha decidido emplear la logística y el liderazgo de Marina para que en coordinación con otras instituciones de salud sea una campaña permanente.

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Práctica del contingente de la Secretaría de Marina (Semar) para su participación en el desfile militar del 16 de septiembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Se realiza a lo largo de todo el año, en ocho fases distintas y este programa responde principalmente al análisis que hacen del año previo de los servicios de salud”, enfatiza.

Práctica del contingente de la Secretaría de Marina (Semar) para su participación en el desfile militar del 16 de septiembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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