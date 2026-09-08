La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la presentación de la candidatura de Tlaxcala para recibir la distinción de Ciudad Americana del Deporte 2027, sustentada en una política pública que durante los últimos cinco años incrementó de manera histórica la inversión, amplió la infraestructura, llevó competencias internacionales al estado y multiplicó las oportunidades de acceso al deporte.

Ante integrantes del Comité Evaluador de ACES América, la mandataria sostuvo que la postulación es resultado de una estrategia que comenzó con la decisión de “soñar en grande” y demostrar que Tlaxcala podía competir y ocupar espacios de relevancia internacional.

“Algún día imaginamos para Tlaxcala este momento. Soñamos en grande, pensamos que sí se podían hacer las cosas y hoy hemos demostrado que todos los sueños son posibles y que no hay reto que no podamos lograr”, expresó desde el Teatro Xicohténcatl.

Tlaxcala, candidata a Ciudad Americana del Deporte 2027. Foto: especial

Lee también Asesinan a mujer de 52 años dentro de su vivienda en Sinaloa

La candidatura está respaldada por una inversión acumulada de alrededor de 675 millones de pesos entre 2022 y 2026, cifra que supera en más del doble los 311 millones ejercidos durante los primeros 16 años de existencia del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), de 2006 a 2021.

El presupuesto anual del Instituto pasó de 12 millones de pesos al inicio de la administración a cerca de 164 millones en 2026, incluidos recursos federales, lo que representa un crecimiento aproximado de mil 270%. De acuerdo con el IDET, la actual administración concentra alrededor del 68% de toda la inversión destinada al deporte desde la creación del organismo.

[Publicidad]

A estos recursos se suman 159 eventos deportivos realizados: 119 locales, 25 nacionales y 15 internacionales; la rehabilitación de 657 espacios deportivos y públicos; la operación de más de 50 escuelas gratuitas de iniciación deportiva y acciones que han alcanzado a más de 200 mil personas mediante 40 programas activos y 12 permanentes.

Cuéllar Cisneros destacó que esta política permitió que el deporte trascendiera la competencia para convertirse en una herramienta de transformación comunitaria, desarrollo económico y construcción de entornos de paz.

“Transformar la realidad de un estado se tiene que hacer con todo el corazón. Nos hemos preparado durante todos estos años, con trabajo y esfuerzo, y hoy podemos decir que ha valido la pena”, señaló.

[Publicidad]

Lee también Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán

La gobernadora resaltó que la realización de 15 competencias internacionales permitió incorporar a Tlaxcala al circuito de grandes eventos deportivos y generar beneficios para hoteles, restaurantes, artesanos, transportistas, comercios y prestadores de servicios.

La mandataria recordó que al inicio de su administración algunos de los principales hoteles de la entidad permanecían cerrados y que durante los primeros 100 días se impulsaron acciones para reactivar la actividad turística. Actualmente, señaló, existe nueva infraestructura hotelera y mayores oportunidades para las familias relacionadas con el sector.

[Publicidad]

Tlaxcala, candidata a Ciudad Americana del Deporte 2027. Foto: especial

Cuéllar Cisneros también vinculó el deporte con la recuperación del espacio público y la prevención social, al señalar que la rehabilitación de instalaciones y la apertura de escuelas deportivas han permitido generar alternativas para niñas, niños y jóvenes.

“La verdadera cosecha, la más profunda y la más nuestra, es la paz. Hoy Tlaxcala mantiene la menor incidencia delictiva del país y el deporte nos ha ayudado también a eso”, afirmó.

Lorena Cuéllar sostuvo que la candidatura representa la confianza de Tlaxcala en su capacidad para asumir nuevos desafíos y consolidar la presencia del estado en escenarios internacionales.

[Publicidad]

Lee también Llama Vicente Fox a "partirle la madre a Morena"

“Tlaxcala debe estar en los grandes escenarios del mundo. Los tlaxcaltecas no nos detenemos, somos guerreros y aquí estamos, soñando en grande”, enfatizó.

En materia de alto rendimiento, destacó que Tlaxcala alcanzó en 2026 su mejor participación histórica en la Olimpiada Nacional, con 61 medallas, resultado de una política orientada a detectar talento, profesionalizar entrenadores, equipar deportistas y acompañarlos durante su proceso competitivo.

[Publicidad]

En su oportunidad, el director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, explicó que la política deportiva de la actual administración partió de un diagnóstico que permitió reconocer una fortaleza que ya existía en Tlaxcala: el talento de sus atletas.

A partir de ello, señaló, se definieron tres ejes de trabajo: posicionar al Estado, generar un legado y crear mejores condiciones para desarrollar ese potencial deportivo.

Asimismo, destacó la ampliación de la matrícula de 800 a más de 3 mil 500 deportistas, un crecimiento superior al 252%. Esta expansión de la base deportiva, señaló, también se ha reflejado en los resultados competitivos, con un incremento de 192%; mientras que la presencia institucional del IDET también se multiplicó en sus plataformas digitales, que pasaron de alrededor de 5 mil a más de 50 mil seguidores y acumularon más de 400 mil interacciones, acompañadas de una mayor cobertura de medios nacionales e internacionales.

[Publicidad]

Moncayo Cervantes destacó que esta proyección trascendió el ámbito estrictamente deportivo y comenzó a generar beneficios económicos para la entidad. Los eventos realizados en Tlaxcala han dejado una derrama superior a 60 millones de pesos, con impacto en sectores como el hotelero, restaurantero, comercial y de servicios, al tiempo que fortalecieron la promoción turística y colocaron al estado ante nuevas audiencias dentro y fuera del país.

Tlaxcala, candidata a Ciudad Americana del Deporte 2027. Foto: especial

Lee también Tabla vacaciones dignas 2024: Calcula cuántos días de descanso te corresponden

Por su parte, el integrante de la Comisión Evaluadora de ACES América, Gonzalo Cuesta Nieto, señaló que la candidatura debe evaluarse más allá de la infraestructura o de la capacidad para organizar grandes competencias, pues el deporte constituye uno de los principales instrumentos de movilidad y transformación social.

Explicó que ACES, organización con sede en Bruselas y 25 años de trayectoria, forma parte de una de las principales redes deportivas internacionales y certifica a ciudades y territorios que incorporan el deporte de manera estratégica en sus políticas públicas.

Cuesta Nieto subrayó que invertir en deporte implica destinar recursos a salud, juventud, educación, igualdad, inclusión y desarrollo económico, además de generar turismo, innovación, empleo y nuevas oportunidades.

“Queremos que cuando se hable de Tlaxcala se hable de un territorio que cree en su gente y que apuesta por el deporte como un motor de transformación”, señaló.

Añadió que una eventual certificación deberá servir para fortalecer las políticas existentes, ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes y dejar resultados que puedan medirse en el tiempo.

Durante el encuentro, Gerardo Sánchez Vázquez, chef de Maíz Pinto, y Rosalia Ávila Martínez, emprendedora tlaxcalteca, compartieron sus testimonios sobre el impacto que la realización de eventos deportivos ha tenido en su actividad comercial como prestadores de servicios turísticos.

Lee también Matan a balazos a empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Ambos coincidieron en que la llegada de atletas, equipos, visitantes y acompañantes ha generado mayor demanda para negocios locales, ha ampliado sus oportunidades de venta y ha permitido que la derrama económica asociada al turismo deportivo alcance de manera directa a quienes forman parte de la cadena de servicios en Tlaxcala.

Asimismo, estuvieron las y los integrantes del Comité Evaluador de ACES América: Martha Ligia Carpintero, de Colombia; Angie Farías Videla, de Chile; Gonzalo Cuesta Nieto, de España; y las y los evaluadores mexicanos Alejandra Galindo Hernández, Luis Fernando Ortega Ramos y Lilian Morúa Correa.

mahc/cr