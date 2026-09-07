La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que las fiestas patrias por el 216 aniversario por el inicio de la Independencia de México generarán una derrama económica de 12 mil 170 millones de pesos.

El titular del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que esta cifra representa un crecimiento del 2.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En un comunicado, aseguró que los festejos impulsarán el consumo local, lo cual beneficiará a más de 148 mil unidades económicas que operan en la Ciudad de México.

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Explicó que los comercios que registrarán un aumento de ingresos durante estas celebraciones serán los restaurantes, bares, hoteles, agencias de viajes, servicios de movilidad local, supermercados, mercados públicos, papelería, negocios que vendan banderas o adornos patrios, así como las tienditas de abarrotes, artículos de temporada y de disfraces.

Gutiérrez Camposeco calculó que para la noche del 15 de septiembre se tenga una ocupación hotelera superior al 85% en el primer cuadro de la ciudad, principalmente por los visitantes que acuden al Grito de Independencia y a ver la zona de iluminación.

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También exhortó a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y apoyar la economía local.

mahc/LL