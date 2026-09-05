A 10 días de los festejos por el 15 de septiembre, la avenida Juárez ya se pinta de verde, blanco y rojo con la llegada de vendedores y artesanos de artículos patrios.

De acuerdo con los vendedores, las banderas son el producto más buscado y se ofertan desde 20 pesos, en su presentación más pequeña, hasta 420 pesos las de mayor tamaño, de cuatro metros.

Otros adornos tricolores que se ofrecen son diademas con flores y peluche, que oscilan los 50 pesos; moños que van desde 20 hasta 60 pesos y sombreros por 200 pesos.

Los crayones para el rostro tienen un costo de 20 pesos y las paletas de maquillaje desde 50 hasta 150 pesos.

Los vendedores indicaron que en las novedades de este año destacan las máscaras de luchadores con colores patrios, periquitos decorados, estampas alusivas al Mundial y muñequitos en forma de héroes de la Independencia.

“El Mundial fue relevante, entonces estamos aprovechando las playeras y las estampas”, comentó un vendedor.

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Laura, una turista que recorría la avenida Juárez, señaló que los puestos llamaron su atención por la variedad de artículos y los colores que ya comienzan a darle un ambiente festivo al Centro Histórico.

“Se ven muy bonitos, hay muchísimas cosas para escoger y ya se siente que vienen las fiestas patrias”, dijo.

Mauricio, otro visitante de la zona, aprovechó su recorrido para adquirir un corbatín con los colores de la bandera, ya que planea usarlo durante la celebración del Grito de Independencia.

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“Está padre que ya estén vendiendo estas cosas, porque uno se va preparando con tiempo para el 15 de septiembre”, expresó.

Los vendedores indicaron que permanecerán sobre Juárez hasta el 16 de septiembre, de 10:00 a 21:00 horas.

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