Ecatepec, Méx.-La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que en un año y ocho meses, el municipio logró una reducción de más del 42% en los delitos de alto impacto y atribuyó el resultado a la aplicación en territorio de la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en más de 10 mil comités por la paz y más de 20 mil cámaras y alarmas vecinales.

“En un año y ocho meses hemos reducido los delitos de alto impacto en más del 42%. Y lo estamos logrando porque estamos llevando la estrategia nacional de seguridad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a territorio”, dijo en conferencia de prensa.

La estrategia se sustenta en tres pilares. El primero, ocupar el territorio, incluye el aumento de la confianza en la Policía Municipal, que pasó de la peor imagen a 47.6% de confianza, y la presencia de la Marina, con 93.5% de aprobación.

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“Pero ocupar el territorio no es solo tener más y mejores policías. Es estar cerca del pueblo”, señaló la alcaldesa.

Como parte de esta línea, destacó la Cruzada Violeta 360 contra la violencia familiar, que en su primer mes alcanzó más de 40 mil 500 puertas en 18 colonias prioritarias, y los más de 10 mil Comités por la Paz, formados por vecinos que operan cámaras y alarmas.

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El segundo pilar es la coordinación. Cisneros Coss indicó que el municipio trabaja con el mando coordinado de la Zona Oriente y con otros ayuntamientos en zonas fronterizas, además de mantener vínculo con los gobiernos estatal y federal.

“Le damos gracias a la presidenta porque nos ha mandado a lo mejor de su equipo. Nos hemos reunido con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con Marcela Figueroa, titular de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Gracias a estas reuniones hemos capacitado a mil 568 elementos”.

El tercer pilar es la inteligencia. La alcaldesa reportó el uso de sistemas de análisis de información y el fortalecimiento de la policía, que incluyó la baja de 531 elementos.

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“No queremos malos elementos en nuestra policía”, afirmó.

Sobre los resultados, Cisneros reconoció pendientes, pero destacó el avance. “Sabemos que en seguridad falta, es verdad. Pero hoy nadie puede negar que Ecatepec estamos avanzando. Hoy podemos demostrar con datos que estamos consolidamos una tendencia a la baja en delitos. Presidenta Claudia Sheinbaum, en Ecatepec estamos siguiendo su liderazgo y ya estamos viendo los resultados”.

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La alcaldesa invitó a la celebración del 15 de septiembre en la Explanada Municipal, con la presentación de Lila Downs a las 11 de la noche.

Anunció el Operativo Fiestas Patrias en Paz 2026, con el despliegue de más de mil 800 elementos de la policía local y 113 efectivos de la Marina para vigilar accesos, rutas de evacuación y el perímetro de la explanada.

mahc/cr