A la par del juicio por asesinato en contra, D4vd enfrenta nuevas acciones legales respecto a la muerte de Celeste Rivas.

Y es que, exactamente a un año de que los restos de la adolescente fueran encontrados en el maletero de un Tesla registrado a su nombre, la familia Rivas decidió demandarlo.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la querella fue presentada la mañana de este martes y en ella se acusa al rapero de homicidio culposo.

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Además de D4vd, en los documentos también se señala a su representante Josh Marshall; su madre, Colleen Burke; su guardia de seguridad, Sheldon Jacques y la empresa Mogul Vision de no haber tomado acciones a Celeste de la presunta explotación sexual que, afirman, fue sometida.

La familia alega que el artista organizó el traslado de la joven desde Hollywood Hills, hasta su residencia en Hollywood Hills y utilizó a Jaques para ello. Además, afirman que las personas y empresas relacionadas con D4vd sabían o deberían haber sabido de la explotación sexual a la que, presuntamente, estaba sometida la joven; sin embargo, no hicieron nada para impedirlo.

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En total, se presentaron doce demandas: nueve contra el cantante y las demás contra contra su círculo cercano y otras entidades.

Este golpe llega luego de que los Rivas declararan que apoyan la pena de muerte si D4vd es declarado culpable y lo describieran como una persona “sin conciencia”.

El rapero enfrenta tres cargos en su contra, uno por asesinato en primer grado, otro más por abuso infantil y el último por mutilación ilegal de un cuerpo. Comparecerá nuevamente ante el juez el próximo mes de octubre.

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