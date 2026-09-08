El hallazgo del cuerpo de una adolescente en Los Ángeles (en septiembre de 2025) horrorizó al mundo entero; no solo por la brutalidad de su muerte, sino porque una figura de la hip-hop quedó relacionada con el crimen.

Se trataba de Celeste Rivas, una joven de 14 años cuyos restos fueron encontrados dentro de un Tesla registrado a nombre del rapero D4vd.

La muerte de Celeste dio paso a una investigación que, meses después, colocaría al intérprete, en el centro del escándalo y un juicio por asesinato; y es que, de acuerdo con los fiscales el cantante terminó con la vida de la niña para que ésta no revelara la relación que sostenían. Hoy, a un año de que iniciara, así va el caso.

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Cronología del caso D4vd

8 de septiembre de 2025 - Encuentran el cuerpo. La policía de Los Ángeles realizó un operativo en un depósito, luego de que trabajadores del lugar los alertaran sobre un fuerte olor proveniente de un Tesla.

Tras revisar el vehículo, localizaron un cuerpo al interior del maletero. Los restos se encontraban en bolsas negras y en avanzado estado de descomposición, por lo que las investigaciones se iniciaron de inmediato.

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16 de septiembre de 2025 - Identifican a Celeste. Una semana después del hallazgo, las autoridades confirmaron se trataba de Celeste Rivas, una niña de 14 años. La identificación se realizó mediante registros dentales debido a que el cuerpo estaba en muy malas condiciones.

17 de septiembre de 2025 - Catean la casa de D4vd. Las autoridades de Los Ángeles registraron la vivienda de D4VD, en Hollywood Hills, como parte de las investigaciones

Conforme avanzó el caso, los fiscales aseguraron haber encontrado evidencia suficiente para señalar este lugar como la escena del crimen.

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Septiembre de 2025 - D4vd queda bajo investigación. Mientras la policía reconstruía los últimos movimientos de Celeste, el cantante comenzó a aparecer cada vez más en la investigación debido, entre otros elementos, a que el Tesla donde fueron encontrados los restos estaba registrado a su nombre.

Cabe destacar que, hasta este momento, D4vd no había sido arrestado y tampoco era considerado como sospechosos; por el contrario, continuó con su actividad profesional.

Diciembre de 2025 - Determinan la muerte como homicidio. Tras varias pruebas y exámenes, el médico forense determinó que Celeste había sido asesinada. Como causa de la muerte se estableció múltiples heridas por arma blanca en el pecho y el abdomen. También se supo que el cuerpo había sido desmembrado.

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16 de abril de 2026 - El rapero es arrestado. Siete meses después del hallazgo, el intérprete fue detenido bajo sospecha de asesinato.

D4vd fue trasladado a la Cárcel Central de Hombres del condado de Los Ángeles, sin derecho a fianza, debido a la gravedad del crimen.

20 de abril de 2026 - Presentan los cargos. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a D4vd de asesinato en primer grado, abuso sexual de una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

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Asimismo, presentaron la teoría sobre lo que habría ocurrido con Celeste y sostuvo que Burke habría cometido el asesinato y posteriormente habría intentado ocultar el crimen. El cantante se declaró no culpable de los cargos.

Julio de 2026 - D4vd es enviado a juicio

Durante una audiencia preliminar que se extendió durante varios días, las autoridades presentaron evidencia y testimonios en contra del cantante; entre ellas que la relación con la pequeña había iniciado cuando ella tenía 13 años.

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El 27 de julio, una jueza determinó que existían pruebas suficientes en su contra y ordenó que D4vd enfrentara un juicio por los cargos que se le imputan.

31 de agosto de 2026 - Cambia de abogados

Poco más de un mes después de ser enviado a juicio, la defensa anunció que se retiraba del caso, lo que desató fuertes rumores de problemas económicos.

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A partir de entonces, el cantante pasó a ser representado por un defensor público. Durante esa audiencia volvió a declararse no culpable.

La próxima comparecencia quedó programada para el 19 de octubre, mientras que todavía no se ha establecido una fecha para el inicio del juicio.

6 de septiembre de 2026 - Familia de Celeste pide la pena de muerte

A unos días de cumplirse un año del caso, la familia de la adolescente lanzó un comunicado para exigir que, de ser encontrado culpable, D4vd sea llevado al corredor de la muerte.

La fiscalía fue la primera en hablar sobre esta posibilidad, aunque afirmó que apenas se estaba analizando.

Mientras tanto, el rapero permanece detenido y la familia Rivas sigue esperando justicia.

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