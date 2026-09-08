Canadá y 11 países europeos anunciaron su "intención" de sancionar el comercio de bienes con "colonias ilegales" de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de estos asentamientos.

Francia, el Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia "confirman", en una declaración conjunta, su "intención de imponer" estas sanciones o respaldar medidas europeas, ante la "rápida degradación" de la situación en este territorio palestino ocupado por Israel.

"Las acciones del gobierno de Israel en Cisjordania están socavando la posibilidad de una solución de dos Estados", agregan, en referencia a un plan según el cual dos Estados -uno israelí y otro palestino- vivirían pacíficamente uno al lado del otro.

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En la declaración, los 12 países explican que el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Andy Burnham, y el jefe de gobierno canadiense, Mark Carney, "acordaron la necesidad de tomar medidas para impedir que la situación se deteriore aún más".

Crece violencia de israelíes contra palestinos en Cisjordania

Irlanda y España ya tomaron medidas contra el comercio con las colonias israelíes, y ante la falta de una decisión similar a nivel de la Unión Europea, primer socio comercial de Israel, otros países como Francia decidieron pasar a la acción a nivel nacional.

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"Francia pondrá fin al comercio con las colonias israelíes en Palestina (...) porque Cisjordania está al borde de la explosión", justificó el canciller francés, Jean-Noël Barrot, en la red social X.

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Su homólogo británico, Ed Miliband, acusó al gobierno israelí de "hacer la vista gorda" ante la "limpieza étnica" llevada a cabo por colonos en Cisjordania.

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"Puedo anunciar hoy que vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados", añadió el ministro Miliband.

Paralelamente a la guerra en Gaza, la violencia se ha intensificado en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, con ataques casi diarios de colonos israelíes y operaciones militares frecuentes en localidades palestinas.

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En Cisjordania viven unos tres millones de palestinos junto a más de 500.000 israelíes instalados en asentamientos, sin contar Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel.

Según la legislación internacional, todas las colonias israelíes en Cisjordania, un territorio ocupado desde 1967, son ilegales.

Israel cierra consulado británico en Jerusalén

En represalia por las sanciones, que fueron iniciativa de Londres, Israel ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén.

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"Las acusaciones formuladas hoy por el ministro de Relaciones Exteriores británico ante el Parlamento son falsas", declaró el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, después de que su homólogo Ed Miliband acusara a los colonos israelíes de "limpieza étnica" en Cisjordania ocupada.

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