La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, se interesó en el programa “México Canta”, como parte de la atención a las causas.

En su conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que Estados Unidos debe hacer más contra las drogas, luego de que la administración de Donald Trump reconoció “la necesidad de atender el consumo de drogas como una política nacional de salud pública”.

“Incluso, ella recientemente vino ahora, probablemente regrese; estaba considerado que iba a regresar pronto y estamos viendo. Ahora que hicimos México Canta en Estados Unidos, ella incluso tenía el interés de ir al concierto para conocer qué es lo que estamos haciendo en temas de cultura, deporte", expresó.

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Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP). Foto: Captura de pantalla

“Se interesó mucho por ejemplo con el Programa Boxeando por la Paz que hemos estado haciendo. Entonces, ella ha manifestado la importancia de atender las causas. No sé qué tanto hayan avanzado, pero por lo menos y hay un reconocimiento en la historia de Estados Unidos (...)”, declaró sobre la directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.

Tienen una parte muy importante qué hacer allá y no solo estar mencionando a México, agregó la titular del Ejecutivo federal.

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