La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, presentó su plan de trabajo para este último año de legislatura, con el que busca reforzar la labor parlamentaria a través del diálogo permanente con todas las fuerzas políticas.

“Desde la Junta de Coordinación queremos fortalecer la vida parlamentaria. Es decir, siempre en respeto a la pluralidad, tener un debate abierto en las comisiones, en los grupos parlamentarios; que el Pleno del Congreso se pueda desarrollar de manera armónica, cumpliendo con nuestras funciones. Una visión más que tenemos es garantizar el funcionamiento institucional del Congreso”, puntualizó.

La legisladora de Morena puso a consideración de las asociaciones y los grupos parlamentarios el Plan de Trabajo, que contempla también a las unidades administrativas, el cual fue aprobado por las y los integrantes de la Junta.

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“Este Plan de Trabajo está creado a partir de lo que hemos venido observando en este Congreso de la Ciudad. Es perfectible, se aceptan propuestas, modificaciones, adiciones por parte de los integrantes de esta Junta de Coordinación”, señaló.

En ese contexto, aseveró que los acuerdos que impulse la Jucopo serán en beneficio de la Ciudad de México y, sobre todo, de sus habitantes, a quienes se les debe poner en el centro de las decisiones.

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“Desde esta presidencia nos comprometemos a conducir y fortalecer la vida parlamentaria del Congreso. Siempre con diálogo permanente, siempre con construcción de mayorías; esto quiere decir todas y todos juntos… Queremos promover una agenda parlamentaria responsable, incluyente y orientada a los resultados que facilite la construcción de acuerdos”, manifestó.

Xóchitl Bravo insistió en que el interés de las y los capitalinos está por encima de las diferencias políticas, por lo que hizo un llamado a que el proceso electoral se quede fuera del Congreso local. Durante la presentación del plan de trabajo, aseveró que los cuatro objetivos son: impulsar el trabajo parlamentario, avanzar en reformas prioritarias, construir acuerdos, y garantizar certeza institucional.

Planteó reforzar la productividad legislativa, así como impulsar la colaboración institucional con el Gobierno capitalino e instituciones de diferente índole, como educativas y empresariales.

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Asimismo, dio a conocer el Decálogo de Principios de la Jucopo, el cual contempla el diálogo permanente con las asociaciones y los grupos parlamentarios, respeto irrestricto a la pluralidad, cumplimiento de la Constitución Política capitalina, construcción de consensos e impulsar una agenda legislativa oportuna.

También se plantea respeto a la Mesa Directiva y las comisiones, transparencia en la conducción de los trabajos parlamentarios, apertura al diálogo con organizaciones sociales, académicas y sectores productivos, productividad legislativa y gobernabilidad democrática.

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mahc/cr