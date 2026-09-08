La diputada local de Morena, Rosario Morales, presentó una iniciativa para prohibir fotografiar o grabar a los cadáveres que se encuentren en la vía pública o en los hogares.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora propuso agregar un artículo 14 Bis a la Constitución Política de la Ciudad de México para garantizar una muerte digna y la dignidad póstuma de una persona.

Su iniciativa, turnada a comisiones, establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a que no se difunda ni exponga cualquier tipo de contenido, real o simulado, en formato físico, impreso, electrónico o digital, que muestre de manera explícita la causa de su fallecimiento, así como el estado en que se encuentre su cuerpo.

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“Las personas que tengan la potestad legal, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, podrán ejercer este derecho, salvaguardando en todo momento el aspecto del cuerpo de la persona fallecida y las causas de su muerte, de conformidad con lo establecido en las demás disposiciones jurídicas aplicables. El Gobierno de la Ciudad, por conducto de las autoridades responsables, velará por el respeto al cuerpo de la persona fallecida”, indica la propuesta.

Al fundamentar su iniciativa, la legisladora expuso que con estos derechos póstumos buscan garantizar que la voluntad, dignidad, decoro e imagen de una persona continúen siendo protegidos después de su fallecimiento.

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“Una persona no desaparece, ni se extingue por completo cuando fallece permanece su historia, sus decisiones, sus recuerdos, sus memorias y la voluntad que expresó en vida”, sostuvo.

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Explicó que, aunque las doctrinas jurídicas clásicas establecen que los derechos nacen con la vida y se extinguen con la muerte, existen decisiones y aspectos de la persona que necesariamente trascienden ese momento: qué ocurrirá con sus bienes, qué sucederá con su cuerpo, si desea donar sus órganos, cómo quiere ser despedida y, sobre todo, cómo debe ser respetada su dignidad.

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“Porque velar a aquellos que ya no están y respetar a quienes ya no pueden defenderse, también habla del tipo de sociedad que queremos ser”, añadió.

mahc/cr