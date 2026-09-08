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A pocos días de las fiestas patrias, elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron demostraciones de los daños que pueden ocasionar distintos artefactos pirotécnicos cuando son manipulados de manera inadecuada.
Durante una de las pruebas, los especialistas hicieron detonar un coco amarrado con cinta a un artefacto explosivo conocido como “garra de tigre”. La fuerza de la explosión destrozó el fruto, en una demostración de los efectos que un artefacto de este tipo podría ocasionar al entrar en contacto con el cuerpo humano. En otra prueba, un melón fue colocado junto a un cohetón conocido como “Hulk” y, tras la detonación, quedó completamente destruido.
“Toda la pirotecnia es riesgosa, todo es peligroso si no se lleva un adecuado manejo”, advirtió Erasto Gil, integrante del Agrupamiento Fuerza de Tarea, quien explicó que existen artefactos considerados de alto impacto debido a la composición de su pólvora. “Tenemos los de alto impacto que tienen pólvoras que vienen potencializadas básicamente por aluminio y otros componentes y estos son muy peligrosos, porque pueden quemar alguna extremidad de algún cuerpo”, señaló.
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Los especialistas explicaron que también existen juegos pirotécnicos conocidos como propulsores y aquellos que producen luz y destellos, que pueden parecer menos peligrosos. Sin embargo, advirtieron que incluso estos pueden provocar lesiones, particularmente cuando son transportados por menores en los bolsillos, ya que la fricción puede generar una ignición y ocasionar quemaduras en piernas, manos e incluso genitales.
Como parte de la demostración, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizó un simulacro de atención a una persona con quemaduras de segundo y tercer grado. Los paramédicos utilizaron un maniquí, al que identificaron como “Juan”, al que limpiaron las zonas afectadas con solución salina y posteriormente envolvieron con una cobija térmica antes de simular su traslado a un hospital.
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Cinthya Peralta, paramédico del ERUM, llamó a evitar remedios caseros ante una quemadura provocada por pirotecnia. “Le echan mayonesa, pasta de dientes; hemos visto que les echan lodo, o hemos visto que les echan aceite. ¿Qué es lo que pasa? Una, infectamos; el aceite genera calor y esa zona está caliente, entonces vamos a provocar más quemaduras”, explicó. Recomendó colocar únicamente agua, solución salina o vendas mientras llega la atención médica y evitar aplicar sustancias sobre las heridas.
Los animales de compañía también pueden sufrir estrés y ansiedad durante las detonaciones. Por ello, integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal mostraron el método Tellington, una técnica que consiste en realizar un vendaje alrededor del cuerpo del animal para generar una sensación de seguridad. Erick García, integrante de la corporación, explicó que puede utilizarse una venda, bufanda o cobija para rodear las zonas del cuello, dorsal y ventral. “Se va a sentir seguro, abrazarlo, darle seguridad”, señaló.
Las demostraciones se realizaron en el marco del operativo “Cero Pirotecnia”, implementado en el Sistema de Transporte Colectivo Metro para inhibir el traslado y comercialización de estos productos en las instalaciones del transporte público. Del 1 al 6 de septiembre, policías capitalinos aseguraron 33 mil 500 kilogramos de pirotecnia, principalmente en las estaciones Merced, Balderas, Pino Suárez y Candelaria.
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Ante la cercanía de las celebraciones patrias, las autoridades reiteraron el llamado a no comprar, transportar ni manipular pirotecnia, especialmente en el caso de menores de edad, debido al riesgo de quemaduras, amputaciones y otras lesiones graves que pueden derivarse de una detonación accidental.
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mahc
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