Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificaron en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de ocho kilos con un polvo fino de color verde, que se encuentra de forma natural en las hojas de coca.

Dicha sustancia estaba escondida en una bolsa de suplemento alimenticio con la denominación de “moringa”, procedente de Colombia.

En un comunicado, la Secretaría de Marina añadió que, además de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico, el cargamento fue identificado con los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo que han fortalecido las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas.

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