En plataformas digitales circula un metraje que muestra el momento en que un comerciante ambulante de la tercera edad rompe en llanto mientras intenta continuar con la preparación de sus alimentos (específicamente gorditas de nata) en las inmediaciones de la calle Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En el material audiovisual, grabado por transeúntes y clientes habituales, se observa al trabajador visiblemente afectado tras haber sido desalojado e intimidado por encargados de establecimientos fijos de la zona.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales. @elizabethdelac279

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Los hechos registrados en el video grabado en el Centro Histórico

El registro audiovisual captura la voz entrecortada del comerciante (identificado en las imágenes como Don Daniel), quien relata a los clientes presentes las agresiones e intimidaciones verbales recibidas por parte del personal de un inmueble cercano mientras intentaba ganarse la vida.

De acuerdo con las grabaciones compartidas en redes sociales, el hombre señala que fue amenazado para que abandonara el espacio público en el que laboraba desde hace años. En la secuencia se aprecia cómo el vendedor continúa despachando al borde del llanto mientras los compradores intentan consolarlo e increpan a los responsables del hostigamiento.

La difusión del clip provocó un rápido posicionamiento en la conversación digital, donde usuarios expresaron su rechazo hacia el actuar de los dueños del establecimiento comercial y solicitaron el respaldo de las autoridades de la capital.

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Reacciones en redes sociales y la empatía social hacia el comercio popular

Las imágenes han detonado un amplio debate ciudadano respecto a la vulnerabilidad económica de las personas adultas mayores que dependen de la venta informal para subsistir.

Miles de usuarios de la comunidad digital han ofrecido ayuda económica directa e insumos para el negocio del comerciante, organizando brigadas de búsqueda para dar con su paradero exacto e impulsar sus ventas.

Hasta el momento, las únicas constancias públicas del hecho provienen de los testimonios de los involucrados en la grabación y los videos subidos por los propios testigos en el lugar de las acciones.

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El video ya cuenta con más de 2.4 millones de vistas y cientos de comentarios de los usuarios enojados.

@elizabethdelac279 lo trataron mal , nada más por vender y buscar la manera de salir adelante ♬ sonido original - eliza Hernández

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