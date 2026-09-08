En las últimas horas se ha vuelto viral una grabación en la que se puede ver a un trabajador salvar a una menor de ser atropellada en calles del estado de Puebla en México.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del supermercado "Super King, El rey del ahorro", lugar de trabajo de Luis Enrique Cruz, apodado ya por diversos internautas en redes sociales como un "héroe local".

De acuerdo con el video, el trabajador se encontraba al exterior del establecimiento, descargando algunas cajas con mercancía, cuando se percató que la niña corría por el estacionamiento en dirección a las calles transitadas, durante un momento de descuido de sus padres.

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🇲🇽👏🏻Este hombre merece un reconocimiento del Gobierno de Puebla: una medalla, una condecoración, algo. Salvó a una niña de ser atropellada arriesgando su propia integridad física.



Ese es el instinto de los hombres: proteger. No necesitamos estupideces como las “nuevas… pic.twitter.com/KSD1Mv5vJ1 — Arturo Villegas (@ArturoVill7) September 7, 2026

El hecho ocurrió el pasado domingo 6 de septiembre alrededor de las 14:00 horas, a las afueras de una tienda de abarrotes local, ubicada en San Isidro Castillotla. En el video se ve a la menor correr en dirección a la avenida 11 Sur, seguida de manera desesperada por dos de sus familiares.

Aunque la madre de la menor parece detenerse de golpe al llegar al filo de la banqueta, el hombre se lanza sin pensarlo a la calle, para alzar a la niña en brazos antes de que un vehículo la impactara, cubriéndola con su cuerpo sobre el pavimento y alejándola del peligro de la vialidad.

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Aunado a ello, la tienda de abarrotes "El rey del ahorro", decidió reconocer la valentía de Luis Enrique Cruz, gerente del local de 34 años de edad, dándole un reconocimiento y un incentivo económico de 20 mil pesos mexicanos, de manos del personal directivo de la empresa.

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Tras viralizarse la escena, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de gratitud por parte de internautas, quienes aplaudieron la rápida reacción del hombre.

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