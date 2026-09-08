Metrópoli | 08-09-26 | 21:27 |

El Pleno del exhortó a las 16 alcaldías a contratar artistas y agrupaciones nacionales para los eventos artísticos y culturales que realicen con motivo de las fiestas patrias.

A decir del diputado Gerardo Villanueva, este punto de acuerdo tiene como objetivo ampliar el acceso a la cultura, respaldar el y distribuir mejor los recursos públicos, así como la difusión de expresiones representativas de la diversidad cultural del país.

Desde la tribuna, señaló que las celebraciones patrias tienen un significado importante en la , por lo que las autoridades de las alcaldías suelen realizar ceremonias cívicas, presentaciones artísticas y conciertos gratuitos dirigidos a los habitantes de cada demarcación.

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“Las cifras muestran que los escenarios financiados con recursos públicos pueden presentar determinadas expresiones ante decenas o cientos de miles de personas. Decidir quién ocupa esos espacios supone también quién recibe difusión y hacia qué sectores se canaliza el gasto destinado a esas festividades”, puntualizó.

En ese contexto, subrayó que la selección de un elenco en la programación de los eventos no debería atender exclusivamente al reconocimiento comercial o a la capacidad de convocatoria de una figura.

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“Esos elementos pueden formar parte de la decisión, pero deben acompañarse de otros criterios: la relación de la programación con la fecha conmemorada, su contribución a la pluralidad cultural y las oportunidades que genera para quienes desarrollan su trabajo artístico en México”, destacó.

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Villanueva Albarrán explicó que el propósito de su punto de acuerdo es que la elección de artistas, bailarines, músicos y agrupaciones sea congruente con la naturaleza del acontecimiento. Además, que durante la las voces mexicanas ocupen los espacios principales por su valor artístico, su capacidad de convocatoria y su pertenencia a la diversidad cultural.

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mahc/cr

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